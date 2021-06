Simone Comi nuovo comandante della Polizia locale di Seriate - BergamoNews

In arrivo il nuovo comandante della Polizia Locale di Seriate. Da giovedì 1° luglio prenderà servizio con incarico dirigenziale del Settore 1 del Comune di Seriate (Segreteria generale, gare e contratti – Sicurezza urbana e protezione civile) il comandante Simone Comi.

Classe 1976, nato e cresciuto a Vimercate, formazione classica e tre lauree – l’ultima conseguita in Giurisprudenza, le precedenti in Economia aziendale e marketing e Scienze geologiche -, dal 2017 è in servizio come comandante della Polizia locale del Comune di Casatenovo in provincia di Lecco. Da domani prenderà il testimone dal Comandante Giovanni Vinciguerra, “un’eredità impegnativa essendo stato 22 anni a capo del comando della Città – afferma Comi -. Ho avuto modo di conoscerlo e ne ho apprezzato l’umanità e la disponibilità. Sono fortunato nel potermi avvalere di un suo supporto per un primo periodo di insediamento. Sono molto contento di assumere questo incarico, per me motivo di crescita professionale, essendo Seriate il terzo comune maggiore della provincia di Bergamo. Sarà un’esperienza sfidante, ma sono molto carico e con voglia di iniziare. Per natura sono una persona che ha sempre bisogno di nuovi stimoli. Mi auguro una buona collaborazione con gli agenti e lo staff della Polizia locale, le altre istituzioni e forze dell’ordine, gli uffici comunali. Da soli non si va lontano. L’unione e la collaborazione sono fondamentali per la buona riuscita di ogni lavoro”.

A dare il benvenuto al nuovo comandante è il sindaco Cristian Vezzoli: “Saluto di nuovo l’uscente comandante Giovanni Vinciguerra, che ha prestato 22 anni di onorato servizio nel nostro Comune, aggiudicandosi anche l’onorificenza dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana e la nomina a Cavaliere. Do il benvenuto al nuovo comandante Simone Comi che troverà un corpo di polizia adeguatamente formato e preparato dal suo predecessore, che saprà dare il giusto ausilio nelle attività di ordine pubblico. Il mio auspicio è che il comandante Comi lavori con passione e dedizione per il bene e la sicurezza della città di Seriate”.