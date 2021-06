Seriate, Tari: tariffa scontata del 20% per le famiglie e del 100% per le imprese - BergamoNews

Agevolazioni per la Tari 2021. L’Amministrazione comunale ha approvato nell’ultimo consiglio comunale le nuove tariffe per il pagamento della Tassa dei rifiuti per l’anno corrente, prevedendo una riduzione della quota variabile per le famiglie, pari al 20%. Tale sconto sale al 100% per le utenze non domestiche che hanno subito chiusure o restrizioni nell’esercizio delle proprie attività a causa del Covid -19.

“La pandemia ha colpito la salute fisica ed economica di numerose famiglie – spiega l’Assessore al Bilancio Giampaolo Volpi -. L’Amministrazione comunale, consapevole delle difficoltà incontrate dai nuclei familiari e soprattutto dagli esercenti che hanno chiuso forzatamente le proprie attività per il Coronavirus, viene incontro al bilancio dei seriatesi applicando delle agevolazioni sul pagamento dell’imposta sui rifiuti. Le famiglie beneficeranno di uno sconto del 20% sulla quota variabile, che sale al 100% per le utenze non domestiche. Per esemplificare, una famiglia di 4 persone che abitano in 100 metri quadrati nel 2020 ha versato 125,31 euro, quest’anno ne verserà 116,66 euro, mentre musei, associazioni, cinema, campeggi, impianti sportivi, discoteche, alcuni esercizi di vicinato non pagheranno la quota variabile. Per tutte le 11.400 famiglie seriatesi ci saranno sconti per un importo complessivo di 110 mila euro, che sale a 223 mila euro per le attività produttive”.

La Tari deve essere pagata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa, il cui valore imponibile di riferimento è calcolato sulla superficie dell’immobile, comprende due quote: una fissa e una variabile. La quota fissa si basa sulle componenti essenziali del costo del servizio; la quota variabile viene rapportata sia alla composizione del nucleo familiare sia alla quantità di rifiuti prodotta per singola utenza. La prima rata deve essere pagata entro il 15 settembre e la seconda entro il 16 dicembre.