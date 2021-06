“Ol mercat de San Simù”, a Corna Imagna prodotti locali e passeggiata educativa - BergamoNews

Torna a Corna Imagna “Ol mercat de San Simù”, il mercato contadino dei produttori locali giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Il primo appuntamento sul fitto calendario della manifestazione è domenica 4 luglio dalle 9 alle 13, nella nuova Piazza della Rinascita in via Finilmascher: otto fra Aziende Agricole e produttori del territorio porteranno sulle proprie bancarelle un’ampia varietà di prodotti, dagli ortaggi al vino biologico, formaggi, piccoli frutti e prodotti a base di mais e di bava di lumaca. Inoltre, durante le ore del mercato, si terrà la passeggiata educativa sul Sentiero del Castagno, a cura di “La Libellula – Educazione Cinofila”. Il fine della manifestazione è quello di creare e promuovere uno spazio aggregativo, che si rifletta anche nelle attività commerciali del paese, come il bar “Pà_Ciola” e il bar-pizzeria “Alà Baleta”, gestito dalla Cooperativa locale “Giovani Orme”, in cui gli avventori del mercato potranno recarsi per gustare un aperitivo con i prodotti locali.

Domenica 4 luglio saranno otto i produttori che porteranno in Piazza le proprie specialità, rigorosamente bio e a km zero. Alla bancarella di Ca’ Verde sarà possibile acquistare del buon vino biologico, mentre dall’Azienda Agricola La Capra Campa una vasta varietà di ortaggi. Formaggio vaccino e di capra saranno proposti rispettivamente da Locatelli Osvaldo e Salvi. Ci saranno anche i piccoli frutti coltivati dall’Azienda Agricola La Coccinella, e i trasformati di piccoli frutti preparati dalle sapienti mani dell’Azienda Agricola Le Trubine. Infine, dalla piccola realtà agricola dell’Azienda Ol Brugal giungeranno tanti prodotti a base di mais, mentre l’allevamento naturale La Lumaca di Torre SS porterà a Corna Imagna i propri prodotti a base di bava di lumaca.

Per chi vuole scoprire le bellezze del territorio in compagnia del proprio amico a quattro zampe, “La Libellula – Educazione Cinofila” ha organizzato una passeggiata educativa di circa due ore lungo il caratteristico Sentiero Del Castagno di Corna Imagna, una delle attrattive più gettonate grazie alla sua particolare bellezza paesaggistica e culturale. Un’occasione per passare una mattinata piacevole in compagnia del proprio cane e di altri proprietari, offrendo al tempo stesso la possibilità di migliorare le proprie abilità sociali. La partenza è fissata per le ore 9 in Piazza della Rinascita – proprio dove si svolgerà il mercato contadino – ma l’attività si svolgerà a numero chiuso per garantire un’esperienza in completa sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid.

Per info e prenotazioni contattare Sara al numero 328.2066840. “Ol mercat de San Simù”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, fa parte di un più ampio progetto, che vede l’Amministrazione comunale coinvolgere tutte le attività commerciali, agricole e turistiche del territorio all’interno del gruppo locale Corna Imagna Modus, che si è occupato dell’organizzazione dell’evento con un occhio di riguardo soprattutto nei confronti della valorizzazione dell’agricoltura e dei prodotti locali. Il mercato agricolo si svolgerà tutte le domeniche di luglio e agosto, sempre dalle 9 alle 13: ad ogni appuntamento ci saranno produttori e aziende agricole sempre diverse, per garantire un ventaglio di offerta ampio e vario, affiancate da interessanti attività e laboratori.