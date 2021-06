La forma dell'acqua, Temptation Island o Point Break? La tv del 30 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 30 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La forma dell’acqua”.

Nel 1963 nell’America segnata dalla guerra fredda, in un laboratorio governativo segreto ad alta sicurezza lavora la solitaria Elisa, muta dalla nascita e intrappolata in un’esistenza di silenzio e isolamento. La sua vita cambia però in maniera inevitabile quando con la collaboratrice Zelda scopre un esperimento classificato come segreto.

Su Canale5 alle 21.35 prenderà il via la nuova edizione di “Temptation Island”, con la voce narrante di Filippo Bisciglia.

Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico sono le sei coppie pronte ad affrontare il viaggio antropologico di questo reality e a mettere alla prova i propri sentimenti con il solo scopo di testare l’autenticità della loro storia d’amore.

Divisi in due villaggi, i fidanzati trascorrono il loro tempo con un gruppo di donne single (Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry) e le fidanzate le loro giornate con un gruppo di uomini single (Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel e Salvatore).

Alla fine del percorso di fronte al definitivo Falò di confronto la coppie sono chiamate a rispondere alla cruciale domande del narratore Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato?”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Man On Fire – Il fuoco della vendetta”; su Italia1 alle 21.25 “Point break”; su Rai4 alle 21.20 “Peninsula”; su La5 alle 21.05 “Una ragazza speciale” e su Iris alle 21.10 “L’uomo che uccise don Chisciotte”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La fanciulla del West”. Dal Teatro San Carlo di Napoli, La fanciulla del West diretta da Juraj Valcuha con la regia di Hugo de Ana. Fra gli interpreti Emily Magee, Roberto Aronica, Claudio Sgura,Bruno Lazzaretti, John Paul Huckle, Gianfranco Montresor, Paolo Orecchia, Antonello Ceron.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset