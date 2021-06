Gin: un mondo da scoprire - BergamoNews

Negli ultimi anni il gin è diventato uno dei distillati più richiesti in tutto il mondo. Questo exploit ha portato alla nascita di tantissime distillerie e laboratori artigianali dediti alla sua produzione, ognuna con la propria ricetta. Ne è scaturita la comparsa di molte tipologie di gin: accompagnati dall’Enoteca Gaudes cercheremo di fare un po’ di chiarezza in merito.

London Dry Gin

È il risultato della distillazione di un composto ottenuto macerando le botanicals (sostanze utilizzate per aromatizzare il distillato) con alambicchi tradizionali. Il distillato ottenuto non può superare, al termina del ciclo di distillazione, i 70 gradi alcolici. Il grado alcolico del prodotto finale alla vendita deve essere almeno pari a 37,5% e solitamente il grado massimo è di 57%. Per legge non è possibile fare aggiunte di altre sostanze aromatiche ma si possono aggiungere alcol o acqua per raggiungere la gradazione desiderata.

Distilled Gin

In questa categoria troviamo i Gin a cui si possono aggiungere altre sostanze aromatiche alla fine della distillazione. Questo ha dato vita al moderno mercato del gin togliendo il limite che vietava l’uso di fiori, verdure o aromatizzanti delicati e che oggi invece possono essere aggiunti, macerandoli nel gin o sotto forma di estratti. Questo processo consente di creare gin profumati e dai colori vivaci: dal rosa delle fragole al viola dei mirtilli al giallo dei limoni, impossibili da ottenere con il processo produttivo precedente: questo perché attraverso la distillazione è impossibile estrarre i colori delle sostanze naturali utilizzate, in quanto le molecole coloranti sono troppo pesanti per evaporare.

Compound Gin

È il famoso bathtub gin o gin da vasca da bagno, come veniva chiamato ai tempi del proibizionismo americano; prendono il nome dal fatto che durante questo periodo venivano prodotti nelle vasche da bagno domestiche per evitare i controlli della polizia. Non c’è distillazione in quanto i singoli ingredienti sono uniti a freddo insieme ad alcol puro (compound). Come nel caso della tipologia precedente, anche i compound gin sono solitamente molto colorati e profumati vista l’assenza di distillazione.

