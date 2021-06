Due bergamaschi nel consiglio d’amministrazione del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina - BergamoNews

Ci sono anche due allevatori bergamaschi nel nuovo consiglio d’amministrazione del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina, la realtà consortile che rappresenta oltre 460 allevamenti di bovini da carne.

Luigi Carrara, titolare dell’azienda Cascina Nuova della famiglia Carrara ad Arzago d’Adda, specializzata nell’allevamento di bovini di razza Limousine, Garronese e Piemontese, e Davide Facchinetti, titolare dell’omonima azienda agricola a Treviglio e neo iscritto al Consorzio, sono stati eletti nel nuovo consiglio di amministrazione durante l’assemblea dei soci che si è riunita lunedì sera.

Resteranno in carica per il prossimo triennio, al fianco del presidente, il mantovano Primo Cortelazzi, che è stato riconfermato.

All’assemblea è intervenuto, in collegamento video, anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi che ha rinnovato il suo supporto al lavoro del Consorzio e l’apprezzamento per il progetto che vede l’utilizzo della tecnologia Blockchain per garantire la tracciabilità della carne bovina, prima esperienza in Italia in questo settore.

Al centro del lavoro del Consorzio nel prossimo triennio ci saranno progetto di promozione della filiera corta, l’utilizzo della Blockchain con QR Code per conoscere le informazioni sulla carne che si acquista in macelleria, nuove collaborazioni con la rete degli agriturismi di Campagna Amica Coldiretti, ma anche con il mondo della ristorazione e con la grande distribuzione, allo scopo di valorizzare sempre di più la carne bovina di qualità, sana e sicura.

In cantiere, anche progetti di educazione e informazione allo scopo di fare cultura sul mondo della zootecnia lombarda, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul piano della sostenibilità e del benessere animale.

Il nuovo cda del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina