"Come sono diventata femminista": a Bergamo il dialogo con l'autrice Rosangela Pesenti - BergamoNews

Nel suo romanzo d’esordio Rosangela Pesenti, insegnante di Letteratura e Storia e formatrice su temi riguardanti presenza e cittadinanza delle donne, racconta l’approdo al femminismo di “una ragazza di campagna”. Cinquant’anni di vicende italiane, di conquiste e fallimenti con lo sguardo acuminato di chi le ha intensamente vissute.

Il titolo del libro “Come sono diventata femminista” Manni Editore, è così esplicativo che sembra promettere un nutrito saggio di 237 pagine su un argomento tornato d’attualità negli ultimi anni.

Ma dalle prime pagine, la scrittura ricca e l’espediente letterario all’origine del testo – la ricerca che la pronipote Valentina vuole realizzare con la

narratrice- cambiano l’idea del lettore: questo è un romanzo vero, dalla narrazione complessa, dagli approfondimenti psicologici, dai flussi di coscienza respinti e tuttavia ininterrotti, dalle vite che si intrecciano, dai ricordi rimossi e mai dimenticati, dalle sconfitte della storia, dai tradimenti della politica nella quale la generazione di donne nate intorno agli anni ’50 del Novecento aveva creduto fermamente.

La protagonista, che resterà senza nome fino alla fine, dopo decenni di impegno instancabile ha realizzato il sogno di una casa al mare, dove il silenzio è il dono conquistato. In queste stanze dove ancora restano da collocare scatoloni di libri letti per passione, studiati per sentirsi viva, compagni di una lunga avventura umana e sociale, irrompe la voce della nipote che la sollecita a ricordare giorni, mesi, anni vissuti con l’ardore della giovinezza,

quando abbiamo creduto di poter cambiare il mondo ingiusto per amore dell’umanità.

Aprire quello scrigno può essere doloroso e dunque, perché accettare la richiesta, perché ripercorrere una strada lunga e faticosa disseminata di perdite e sconfitte? E mentre recalcitra e cerca scuse per respingere l’invito a immergersi nel passato, la narratrice ripercorre in solitaria gli anni dell’infanzia in campagna, la durezza degli inizi, il passaggio dalla povertà al benessere guadagnato col sudore, i cambiamenti sociali che hanno trasformato paesi e anime- e non sempre in meglio-.

E poi il privilegio di studiare fino alla laurea, nuovi orizzonti di cultura dispensati nell’insegnamento, amicizie imprescindibili, amori perduti. Insomma, immergersi in questa lettura è come nuotare tra onde di tempesta e di bonaccia, perché ogni pagina ridà voce a tempi memorabili, riporta immagini di luoghi stampati nel cuore e ormai introvabili nella realtà. Come sono diventata femminista non è un saggio e nemmeno un manuale, ma un romanzo senza trama con una straordinaria tessitura di avvenimenti, di persone vere, di mondi contadini magnificamente descritti, di vicissitudini umane così vere da sembrare le nostre.

Per questo l’Associazione Donne per Bergamo-Bergamo per le donne insieme con UDI Velia Sacchi Bergamo, Tavolo provinciale delle Donne per il rilancio dell’economia bergamasca, Aiuto Donna- Uscire dalla violenza, Politeia, Adesso donna 3.0 e Non Una di Meno è lieta di incontrare l’amica scrittrice Rosangela Pesenti e di presentare il suo libro il 30 giugno alle ore 18 presso la Sala Viterbi del Palazzo della Provincia in via T. Tasso, 8 a Bergamo.

L’incontro si svolgerà in presenza e nel rispetto delle norme antiCovid: siete tutti invitati.