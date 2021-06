Brembilla Accumulatori, 60 anni di esperienza nelle batterie per auto, moto, barche e altri dispositivi - BergamoNews

Con un’esperienza di oltre 60 anni, la Brembilla Accumulatori è una solida realtà nel mondo delle batterie e delle pile per qualsiasi tipo di applicazione.

Da sempre nella sede di via Pitentino a Bergamo, l’azienda è nata dall’intraprendenza di Enrico Brembilla che ha iniziato a commerciare batterie per auto, moto e mezzi pesanti fornendole ai rivenditori, per poi diventare concessionario esclusivo di Varta e cedere, infine, il passo al figlio Luca che oggi porta avanti l’attività di famiglia insieme alla compagna.

In questi sessant’anni il mercato è cambiato parecchio, perché dalla classica batteria per auto l’azienda è stata in grado di stare al passo coi tempi e le evoluzioni tecnologiche, seguendo anche le necessità dei propri clienti fino alle recentissime applicazioni su biciclette elettriche, monopattini o ausili per disabili.

“L’unico prodotto del settore che non trattiamo direttamente, ma per il quale possiamo appoggiarci a una ditta esterna di Milano, è il grosso carrello elettrico industriale – racconta Luca Brembilla – Tutto il resto, compresi gli ‘accessori’ come possono essere caricabatterie o pile, li abbiamo. La nostra clientela è davvero molto varia, in quanto siamo rivenditori al dettaglio ma anche all’ingrosso: ci sono il singolo cittadino, l’azienda o le istituzioni. Spediamo anche in tutta Italia, con un sistema ormai collaudato e sicurissimo”.

L’evoluzione tecnologica che ha investito le vetture di nuova generazione, ha costretto anche la Brembilla Accumulatori a rivedere la propria strategia: così è nata la partnership con due elettrauto convenzionati per la sostituzione delle batterie che alimentano auto con start & stop, che richiedono un procedimento particolare e più elaborato: il cliente che acquista, dunque, ha subito la possibilità di affidarsi a un professionista per il montaggio, evitando possibili problematiche legate allo spegnimento improvviso delle centraline che gestiscono la parte “intelligente” delle macchine.

“E per chi ha aderito a Bergamonews Friends abbiamo previsto il montaggio gratuito per l’acquisto di una batteria per auto e uno sconto su tutti i prodotti del 20%” sottolinea Brembilla.

Altro settore che ha accompagnato la crescita aziendale è quello della nautica a cui, storicamente, sono state fornite batterie a una delle più grandi realtà italiane.

“Ma ci sono anche applicazioni più di nicchia, non per questo meno importanti – spiega Brembilla – Serviamo anche tutti coloro che hanno bisogno di apparecchi acustici: venendo da noi e documentando di avere necessità di questo ausilio hanno la possibilità di acquistare le batterie a prezzo di costo. Negli anni sono tante le cose che sono cambiate, perché dalla semplice batteria ad acido di una volta sono stati fatti grandi passi avanti. Ora abbiamo a disposizione batterie già precaricate dalla fabbrica, completamente ermetiche, così come quelle al litio. Non dimentichiamo, però, chi ha un’auto o una moto d’epoca: abbiamo a disposizione tutto il necessario anche per le loro necessità”.

Tra le nicchie di mercato anche le batterie per i “caddy” del golf, per gli ups, quelle ermetiche per gli allarmi. E ancora assemblati, batterie per avvitatori e gli accessori, come i caricabatterie, i booster o le torce per ogni necessità.

“L’importanza di acquistare in un negozio fisico? – conclude Brembilla – Quella di avere un rivenditore che ci mette la faccia e che sa dare esattamente tutte le informazioni sulla vita della batteria: sa quando è stata prodotta, quando è stata caricata, da quanto è in magazzino. Anche in rete si trovano rivenditori molto onesti, ma a volte queste informazioni non sono di facile accesso per tutti e un prodotto apparentemente molto conveniente a livello economico potrebbe essere vecchio o avere un’usura da mancato utilizzo”.