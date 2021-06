Atalanta Primavera, niente tris: lo scudetto all'Empoli dopo una finale rocambolesca - BergamoNews

Niente storico tris per l’Atalanta Primavera: lo scudetto va all’Empoli al termine di una finale incredibile, chiusa sul 5-3 per i toscani con tre espulsi e una serie infinita di emozioni.

I nerazzurri sognavano di vincere il terzo titolo consecutivo, impresa mai riuscita a nessun club. Ma a Sassuolo, nel match decisivo, Brambilla paga a carissimo prezzo la giornata-no della sua difesa che ha di fatto spianato la strada ai biancazzurri.

Per l’Atalanta resta l’amaro in bocca per aver perso una gara che sembrava non dover finire mai, con i nerazzurri sempre a rincorrere i toscani.

La cronaca. Il primo gol dell’Empoli è di Asllani, direttamente su calcio di punizione al 27′; al 36′ il pareggio della Dea con Sidibe, bravo a battere Hvalic con un destro potente e preciso dopo una splendida azione dei suoi. Ma al 41′ i nerazzurri tornano sotto: fiammata di Baldanzi che si beve tre avversari e supera Dajcar dopo essere entrato in area. Al 46′, con l’intervallo alle porte, il 3-1 di Ekong che è una doccia gelata per l’Atalanta.

I ragazzi di Brambilla, però, tornano in campo per la ripresa con un piglio diverso e all’8′ Italeng la riapre con un bel colpo di testa. Nemmeno il tempo di riorganizzare l’assalto al pari che l’Empoli ristabilisce le distanze, ancora con Ekong.

I nerazzurri subiscono il colpo e faticano a costruire nuove occasioni. Al 26′ De Nipoti e Pezzola finiscono sotto la doccia per uno scambio di scorrettezze, mentre al 38′, durante l’assalto finale, l’Atalanta resta in nove per il rosso a Scalvini.

Alessandro Cortinovis, tra i migliori in campo nella finale

Ma le emozioni non sono terminate: al 45′ Cortinovis riapre per l’ennesima volta i giochi con un rigore calciato perfettamente, ma pochi secondi dopo Baldanzi mette la parole fine alla gara con la quinta rete, approfittando di un’altra dormita della retroguardia bergamasca.

Vince l’Empoli, con merito. Per l’Atalanta resta la delusione per un finale di playoff che tutti sognavano diverso, dopo la grande rincorsa partita dalla regoular season (con il pass per le finali staccato all’ultima giornata) e passata per le grandi imprese compiute contro Roma e Sampdoria.