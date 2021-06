Ancora instabilità pomeridiana con temporali - BergamoNews

Dopo il temporale di martedì, andiamo a vedere se l’aria si è rinfrescata con il bollettino del Centro Meteo Lombardo stilato da Maurizio Signani.

ANALISI GENERALE

Anche nella giornata di mercoledì il nord Italia si verrà a trovare sotto un sostenuto flusso di correnti sudoccidentali pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione presente sull’Europa centrale. Ciò andrà determinando un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori montani, e solo localmente anche in pianura. Una maggior stabilità del tempo la si attende fra le giornate di giovedì e venerdì, ove si attende anche una lieve flessione delle temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi, portandosi su valori si estivi, ma più gradevoli e sopportabili.

Mercoledì 30 giugno 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza da sereni a poco nuvolosi su tutto il territorio. Nel corso del pomeriggio nubi che andranno gradualmente aumentando sui rilievi montuosi, ove si attende la formazione di rovesci e temporali sparsi specie sui settori Alpini e prealpini centro orientali, con locali sconfinamenti possibili anche in pianura. Maggiormente stabile altrove con cieli che permarranno poco nuvolosi.

Temperature: Temperature minime in lieve flessione, comprese fra 16 e 20 gradi. Picchi maggiori fra 20 e 22 gradi attesi solamente nei grandi centri urbani. Massime anch’esse in lieve flessione, comprese fra 30 e 32 gradi in pianura.

Giovedì 1 luglio 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su gran parte della regione sin dal mattino e per l’intera giornata con locali velature a tratti anche compatte di passaggio attese solamente sui rilievi Alpini e prealpini orientali, in un contesto maggiormente variabile. Decisamente più soleggiato altrove.

Temperature: Temperature minime in ulteriore lieve flessione generalmente comprese fra 14 e 18 gradi, con locali punte fra 19 e 20gradi nel Milanese. Massime anch’esse in nuova e lieve flessione comprese fra 29 e 31 gradi in pianura.

Venerdì 2 luglio 2021

Tempo Previsto: Giornata dominata dal tempo stabile con solo il disturbo di qualche velatura di passaggio e qualche addensamento pomeridiano sui rilievi montuosi durante le ore pomeridiane, ma senza fenomeni di rilievo attesi, se non per qualche sporadico acquazzone sui rilievi Alpini e prealpini più orientali.

Temperature: Temperature minime stabili fra 16 e 20 gradi in pianura. Massime anch’esse stazionarie fra 29 e 32 gradi.