Ultima settimana: zero decessi a Bergamo. Ma il tema forte è la variante delta - BergamoNews

La settimana epidemiologica appena conclusa (22-29 giugno), conferma la fase di contrazione dell’epidemia: 5.475 i casi rilevati (-28,9% sulla settimana precedente) con una media quotidiana di nuove infezioni che scende da 1.100 a 782. Oltre all’evidente stagionalità del virus (le dinamiche sono sovrapponibili a quelle del 2020 nello stesso periodo), gioca a nostro favore il procedere della campagna vaccinale, che ha già messo in sicurezza buona parte della popolazione più a rischio (con effetti su ricoveri e decessi) e più in generale riduce il numero degli individui suscettibili all’infezione.

A pesare negativamente è invece il basso numero di test eseguiti: 1.210.390 nel periodo considerato, con un calo del 41% dai valori massimi (2.051.720 nella settimana 10-16 aprile). Situazione che inevitabilmente finisce con il mascherare la circolazione del virus, esattamente come il basso numero di sequenziamenti (500 alla settimana su base nazionale) impedisce di avere una visione aggiornata della diffusione delle varianti. Per capire la dimensione del problema basta considerare che in Regno Unito, nell’ultima settimana, sono stati eseguiti 6.558.775 test tampone con un livello di sequenziamento che supera i 1.000 campioni al giorno. Quanti casi troveremmo in Italia, e quante varianti, con un’attività di ricerca di queste dimensioni?

Tutti i numeri in calo

Tornando ai dati ufficiali della settimana 22-29, giugno registriamo anche il calo dei ricoverati in area medica (da 2.390 a 1.723); dei ricoverati in terapia intensiva (da 385 a 289) e soprattutto dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva (da 92 a 58). Gli occhi sono inevitabilmente puntati sul prossimo autunno, quando la variante delta (o quella che l’avrà soppiantata) sarà diventata prevalente e il virus tornerà ad avere la stagionalità a suo favore; e quando una parte della popolazione, impossibilitata a vaccinarsi o volontariamente non vaccinata, dovrà necessariamente affrontare il problema della possibile infezione. Non è lecito attendersi una replica di quanto abbiamo vissuto nel passato, ma non sarà una passeggiata. Soprattutto se, senza testare e sequenziare, ci arriveremo a fari spenti.

Lombardia e Bergamo

In Lombardia i nuovi casi sono stati 826, erano 1.195, quindi la diminuzione sulla settimana precedente è del 30,9%. Prosegue anche questa settimana il calo dei ricoveri: 250 sono ora quelli in Area Medica e 61 quelli in Terapia Intensiva. 18 sono stati i decessi, in calo di 10 unità rispetto al dato precedente

Evidente il calo anche per la provincia di Bergamo, dove i pazienti ricoverati sono scesi da 56 a 46, stabili invece quelli in T.I. (7). I nuovi casi registrati sono stati 38, in diminuzione del 60% sul periodo precedente quando erano stati 94. Da rilevare che nell’ultima settimana non si sono registrati decessi. Da sottolineare che anche per la nostra provincia e per la Lombardia, il numero dei nuovi positivi è in parte condizionato dal basso numero di tamponi effettuati.

La variante delta

Il tema dominante della settimana è la “variante delta”, che in Italia sembriamo aver improvvisamente scoperto con sorpresa. Quando da tempo (e in questo report lo abbiamo scritto più volte) era chiaro sia che sarebbe inevitabilmente arrivata, sia che il suo destino è quello di diventare prevalente perché più diffusiva della precedente. Per capire quanto sia diverso il nostro atteggiamento rispetto a quello di altri Paesi possiamo guardare all’Australia dove, con 65 casi di variante delta in due settimane, è stato deciso un lockdown localizzato (fabbriche incluse) in quattro aree della capitale, Sidney. Oppure a Israele dove, nonostante il 60% della popolazione già vaccinata con doppia dose (in Italia siamo al 30%), è stata fatta una rapida retromarcia tornando a imporre l’uso delle mascherine al chiuso proprio per contrastare sul nascere la diffusione della variante delta, che rappresenta il 70% dei nuovi casi.

Che una sola dose di vaccino abbia meno efficacia contro la variante delta (si vedano i bollettini epidemiologici dell’Oms) è noto da tempo: in particolare quello di AstraZeneca (efficacia 33%). Un valore che si riferisce al rischio di infezione, ossia alla possibilità di contrarre la malattia. Con doppia dose (AstraZeneca incluso) i vaccini mostrano invece un’efficacia simile a quella verificata contro le varianti precedenti, superiore al 90% contro il rischio di malattia grave e di decesso. È pertanto scorretto mescolare le due cose e parlare di “rischio variante delta” per la campagna vaccinale. Anche perché i vaccini sono stati approvati per la loro capacità di ridurre il rischio di ricovero e di decesso, non di interrompere la catena del contagio. Il rischio è invece reale per chi non vuole (o non può) vaccinarsi, e parzialmente per chi ha ricevuto una sola somministrazione, in particolare con vaccino AstraZeneca, ed è in attesa della seconda.

Ma ripetiamo: dopo la doppia dose i vaccini funzionano benissimo contro il rischio di ricovero, di malattia grave e di decesso. Per questo motivo in Gran Bretagna (dove la variante delta è ormai al 95%) stiamo assistendo a un forte aumento delle nuove infezioni giornaliere, ma non a un parallelo e uguale incremento dei ricoveri in ospedale e dei decessi.

Purtroppo in Italia pesano negativamente il basso numero dei test eseguiti, peraltro in progressivo e ulteriore calo, e il basso numero di sequenziamenti che impediscono di avere una visione completa della diffusione delle nuove infezioni e delle varianti che le causano. Per questo motivo sarebbe fondamentale:

1) Mantenere misure di contenimento facilmente applicabili per la popolazione: ovvero mascherine sempre sia al chiuso che all’aperto.

2) Procedere a chiusure in presenza di nuovi focolai (zone rosse e lockdown mirati quando necessari); 3) Vaccinare rapidamente, con doppia dose, la quota più elevata possibile di popolazione, diminuendo gli intervalli tra prima e seconda somministrazione, in precedenza dilatati sulla base dell’esperienza inglese. Che aveva funzionato con la variante alfa, per poi fallire con quella delta, a dimostrazione che l’immunologia creativa non si fa a epidemie in corso, soprattutto in presenza di un virus come il Sars-CoV-2, che ha dimostrato di saper produrre con una certa frequenza varianti più diffusive e in grado di crearci problemi.

Più protetti coi vaccini

I numeri dell’epidemia iniziano a essere condizionati in modo consistente dalla progressione della campagna vaccinale, con la messa in protezione dei più anziani: l’86% degli over 80 (dati ufficiali alla mattina del 28 giugno) ha completato il ciclo con doppia dose o vaccino monodose; il 53,1% tra i 70 e 79 anni; il 45,7% tra 60 e 69. Restano ovviamente meno protette le fasce più giovani, in particolare al di sotto dei 50 anni dove la percentuale di soggetti che ha completato il ciclo vaccinale scende a livelli molto bassi: il 20,4% tra 40 e 49 anni; il 16,1% tra 30 e 39; il 13,5% tra 20 e 29; il 2,1% tra 12 e 19 anni. Come conseguenza stiamo registrando il calo dell’età mediana dei soggetti con infezione Covid-19 confermata: 36 anni nelle due settimane 7-20 giugno, con la maggioranza dei casi nella fascia 19-50 (51,3%). Ovvero tra i soggetti con una socialità più elevata, che nel periodo estivo saranno il bacino ideale per la diffusione della variante delta.

In questa fase dell’epidemia prosegue l’anomalia della ripartizione dei nuovi casi sbilanciata verso il sesso maschile (50,8% contro 49,2%): anomalia che in passato ha coinciso con le fasi di espansione del contagio. Il calo dei casi sta finalmente rendendo possibile l’attuazione delle attività di contact tracing: che per la prima volta dopo mesi, nel periodo 7-20 giugno, hanno rappresentato il primo motivo (34%) che ha portato all’esecuzione del test. I soggetti testati perché sintomatici scendono al 30,9%, mentre il 19,7% dei tamponi è stato eseguito nell’ambito delle attività di screening.

Parallelamente, con l’inizio della stagione turistica, torna a crescere il numero dei casi importati dall’estero: ora all’1%, contro lo 0,5% del periodo 31 maggio – 13 giugno. Un dato ancora modesto, che però merita una segnalazione in attesa di ulteriori conferme della tendenza.

Chiudiamo con un aspetto molto importante: pur senza una precisa indicazione numerica, l’Iss comunica che la maggior parte dei casi segnalati in Italia tra il 7 e il 20 giugno sono stati identificati in “soggetti non vaccinati”. Più precisamente, spiega l’Iss, sono i soggetti che “non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino Sars-CoV-2, o che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino mono dose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino”. In queste parole troviamo piena conferma a quanto scriviamo da tempo: dobbiamo considerare vaccinati solo i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo

Il numero dei contagiati nel mondo ha superato i 182 milioni, di cui 33.640.000 negli Stati Uniti, 30.280.000 in India, 18.450.000 in Brasile, 5.830.000 in Francia, 5.400.000 in Turchia e Russia, 4.750.000 in Gran Bretagna. Per quanto riguarda i decessi siamo a quasi 4 milioni. Anche in questo caso sono gli Stati Uniti ad averne il numero maggiore, 604.000, seguiti dal Brasile con 514.000 e dall’India con 397.000