Mattinate serene, pomeriggi con nuvole e temporali - BergamoNews

Curato da Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo, il bollettino per vedere che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Tra martedì e mercoledì il nord Italia si verrà a trovare a stretto contatto con lo scorrere di umide correnti sudoccidentali pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione che dalla Francia tenderà a traslare verso la Germania. Ciò andrà determinando un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori montani, e localmente anche in pianura. Fenomeni che andranno presentandosi più diffusi nel corso del pomeriggio di mercoledì. Clima estivo, con valori massimi nuovamente sopra la media del periodo. Un calo delle temperature è atteso proprio da mercoledì, ma con massime che si attesteranno sempre sopra i 30 gradi in pianura.

Martedì 29 giugno 2021

Tempo Previsto: Bel tempo al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio instabilità che andrà gradualmente aumentando con dei primi rovesci e temporali in formazione sui rilievi alpini e prealpini in sconfinamento sin verso le aree di pianura dapprima sui settori occidentali, in spostamento verso i settori di alta pianura orientali fra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata. Tempo più stabile e asciutto lungo le medio e basse pianure.

Temperature: Temperature minime generalmente stazionarie, fra 16 e 18 gradi lungo le medio basse pianure, con punte fra 21 e 24°C nei grandi centri urbani. Massime anch’esse stazionarie su valori pienamente estivi generalmente comprese fra 32 e 35°C in pianura.

Mercoledì 30 giugno 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma senza fenomeni attesi. Nubi che andranno addensandosi maggiormente su Alpi e Prealpi ove nel pomeriggio si attende l’innesco di rovesci e temporali sparsi, che localmente tenderanno ad interessare anche le adiacenti aree di alta pianura nel corso delle ore pomeridiane.

Temperature: Temperature minime in lieve flessione, comprese fra 16 e 18gradi lungo le aree di pianura. Picchi maggiori fra 20 e 22 gradi attesi solamente nei grandi centri urbani. Massime anch’esse in lieve calo comprese fra 30 e 32gradi in pianura.

Giovedì 1 luglio 2021

Tempo Previsto: Bel tempo su gran parte della regione con locali addensamenti pomeridiani attesi solamente sui rilievi Alpini e prealpini orientali durante le ore pomeridiane, ove non si esclude lo sviluppo di locali acquazzoni o temporali.

Temperature: Temperature minime stabili comprese fra 16 e 18gradi, con punte attorno ai 20 e 21 gradi nei grandi centri urbani. Massime stabili fra 30 e 32°C.