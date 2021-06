Matrimonio alle Bahamas, Hunger Games o Carol? La tv del 29 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 29 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “L’amore non divorzia mai”.

Appena maggiorenni, Ben ed Annie si sposano in segreto, ma il padre di Annie fa annullare il matrimonio. Passano 15 anni. Ben (Colin Egglesfield) e Annie (Jill Wagner) si sono ormai persi di vista ed entrambi stanno per convolare a nuove nozze, ma per un errore di procedura scoprono che il loro matrimonio giovanile non è mai stato annullato e, di fatto, risultano ancora marito e moglie…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “I casi della giovane Miss Fisher”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il laboratorio dei segreti”: Tanya scompare nel nulla dopo aver sentito il richiamo di un UFO. La scienziata Cecile Armand, cara amica di Birdie, viene trovata morta nella sua auto dalla stessa Birdie dopo una richiesta d’aiuto tramite telex…

Su Canale5 alle 21.30 spazio alla fiction “New Amsterdam”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Atlantic crossing”; su Rete4 alle 21.30 “Matrimonio alle Bahamas”; su Italia1 alle 21.25 “Hunger Games – La ragazza di fuoco; su Rai4 alle 21.20 “Le paludi della morte”; su Rai5 alle 21.15 “Carol”; su La5 alle 21.10 “Crazy, stupid, love”; su Iris alle 21.10 “I dannati e gli eroi”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 6 – La città è assediata”.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 “The Royals Revealed – I segreti della corona”; Su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.20 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset