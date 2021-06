Gori: "Sicurezza in città, priorità di tutti, ma non siamo per la militarizzazione" - BergamoNews

Una lunga discussione quella che si è svolta nell’aula consigliare di Palazzo Frizzoni nella serata di lunedì 28 giugno per il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza richiesto dalle minoranze per trovare soluzioni agli “episodi di violenza, risse, spaccio e prostituzione aumentati in modo considerevole in tutta città”, come si legge nell’ordine del giorno “madre” presentato dal consigliere della Lega Alberto Ribolla.

A intervenire, anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha dichiarato: “I dati e gli interventi dell’amministrazione comunale non c’è dubbio che dimostrano l’impegno profuso sul fatto che il tema della sicurezza è di tutto. Finito ormai è il tempo in cui questa era una battaglia solo della destra. É una priorità di tutti”.

“Condivido la necessità dell’assunzione di nuovi agenti e dell’acquisto di nuove tecnologie, come stiamo facendo – ha continuato il primo cittadino – Ma non condividiamo, come amministrazione, la militarizzazione della città. Abbiamo l’idea che la situazione sia da gestire con una concatenazione di realtà politiche, con il lavoro in coesione di tutti gli aspetti dell’amministrazione. All’idea di militarizzazione, quindi, contrappongo quella che vede la sicurezza come risultato di cura, attenzione alle fragilità, riqualificazione urbana, luce, cultura ed educazione”.

Due temi, in particolare, preoccupano il sindaco: “Prima di tutto i giovani. Credo che questo fenomeno di agitazione e fermento che comporta a volte anche atti vandalici e fuori legge, richieda un forte patto tra agenzie educative, famiglie e scuola. Perché non tutto è e deve essere delegato all’amministrazione e non tutto è un problema di controllo. Inoltre, mi preoccupa il tema della droga. Vorrei che tutti ragionassimo non solo sullo spaccio, ma sul consumo dal momento che rappresenta dei dati in forte crescita. Legato, anche, al basso costo delle sostanze. La lotta alle sostanze deve essere al centro dell’agenda politica, non solo locale, ma anche e soprattutto regionale e nazionale”.

Un consiglio comunale durato sei ore in cui si sono trattati i temi dello spaccio, della violenza e delle risse. Ma anche dei giovani che, forse in seguito al lockdown, a volte travalicano, come recenti episodi in città hanno dimostrato, seppur di una piccola parte. Una lunga discussione in cui è stata raccontata dai consiglieri una città diametralmente agli antipodi, creando non pochi attimi di tensione con toni accesi.

Trentadue sono stati gli ordini del giorno presentati e discussi. Ventisei solo della minoranza.

In definitiva, tutti quelli presentati dalla Lega (15) sono stati boccati.

Approvate, invece, le proposte di Andrea Tremaglia (Fratelli d’Italia) legate alla lotta contro le dipendenze (sostenendo le attività già presenti e proponendone di nuove), alla tutela dei lavoratori del trasporto pubblico locale e al contrasto delle truffe online. Anche gli ordini del giorno di Forza Italia con il consigliere Gianfranco Ceci hanno ricevuto l’approvazione, relativi all’aumento dei presidi di quartiere. Così come quelli del consigliere di Bergamo Ideale Luca Nosari relativi al sostegno all’associazione dei City Angels e alla verifica della possibilità di installazione dei tornelli all’ingresso delle autolinee.

Approvati, inoltre, gli ordini del giorno della maggioranza relativi al sostegno del Progetto Onde (in aiuto dei giovani della città), ad una politica integrata nel piazzale della stazione che operi su più versanti, la necessità di farsi parte attiva per chiedere al Presidente di Regione Lombarda di mantenere la promessa per l’attivazione dell’Accademia della Polizia Locale (che possa formare nuovo organico e fungere da polo di presidio in un quartiere che presenta qualche criticità) e al raddoppio delle unità mobili di quartiere e delle unità cinofile impegnate.