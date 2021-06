Freuler dopo l'impresa della Svizzera: "Tanta Atalanta agli Europei? Merito del Gasp" - BergamoNews

Quanta Atalanta a Euro 2020. Non solo per il numero di giocatori convocati, ma anche per le reti realizzate nella fase a girone e nei primi ottavi di finale: sono cinque, ora, i nerazzurri che hanno gonfiato la rete nella competizione (Miranchuk, Gosens, Pessina, Maehle e lunedì 28 Pasalic), un record per il torneo che in passato avevano toccato solo Barcellona, Real Madrid e Anderlecht.

Ma cosa c’è dietro questo grande traguardo? Secondo Remo Freuler, fresco dell’impresa compiuta con la sua Svizzera contro i campioni del mondo della Francia, non è un caso: “L’abbiamo dimostrato con i risultati conquistati dall’Atalanta negli ultimi 2-3 anni – ha spiegato a Sky -. Per questo dobbiamo ringraziare tutto lo staff, mister Gasperini in primis, per il lavoro straordinario che abbiamo fatto”.

Freuler si è poi focalizzato sul clamoroso cammino della Svizzera a Euro 2020, iniziato col pari col Galles e con la brutta sconfitta subita contro gli azzurri: “Contro l’Italia abbiamo sbagliato quasi tutto, dopo quella partita ci siamo parlati e ci siamo detti che non potevamo più scendere in campo in quelle condizioni. Ora – continua il centrocampista svizzero – ci aspetta un’altra squadra forte come la Spagna, metteremo tutto il cuore per ottenere un buon risultato”.