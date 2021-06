Ferro, petrolio, pvc: negli ultimi mesi i prezzi delle materie prime alle stelle - BergamoNews

I prezzi delle materie prime sono alle stelle, hanno subito negli ultimi mesi un rincaro generale che si sta riflettendo anche su cantieri e appalti in corso.

A lanciare l’allarme era stata nei primi mesi del 2021 l’Ance Bergamo (l’associazione nazionale dei costruttori edili), con la previsione che ora sta diventando realtà.

Tra novembre e maggio il polietilene (la resina termoplastica usata soprattutto per isolare i cavi elettrici) ha registrato un aumento che ha superato il 145%. Il pvc – impiegato nel settore tessile e industriale – è aumentato del 71%.

È salito del 111%, invece, il prezzo del polistirene, usato prevalentemente per gli imballaggi e per realizzare oggetti di uso comune come piatti e rasoi usa e getta.

Alle stelle anche i rincari di gas naturale (+94%), petrolio (+58%), rame (+48%), legname di conifere della Svezia (+39%).

Questi rincari stanno rendendo difficoltoso stimare i costi delle grandi opere e, in alcuni casi, anche bloccando grossi cantieri. Pure nella Bergamasca.