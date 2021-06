Covid, un solo contagio a Bergamo. In Lombardia tasso di positività dello 0,3% - BergamoNews

Un solo positivo al Covid-19 registrato in provincia di Bergamo, secondo i dati diffusi martedì 29 giugno dalle autorità regionali.

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-2).

A fronte di 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi positivi (0,3%). Non si registrano nuovi contagi nelle province di Cremona, Monza e Brianza e Sondrio. Tre i decessi.

I dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 30.085, totale complessivo: 11.556.788

– i nuovi casi positivi: 98

– in terapia intensiva: 52 (-9)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-2)

– i decessi totale complessivo: 33.778 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 38 di cui 26 a Milano città;

Bergamo: 1;

Brescia: 10;

Como: 2;

Cremona: 0;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 5;

Sondrio: 0;

Varese: 19.

Nelle scuole bergamasche

Di seguito i dati del setting scuola, per la settimana 22-28 giugno, forniti dall’Ats Bergamo.

-tamponi da inizio anno scolastico al giorno 28 giugno 2021: 64.330

-tamponi settimana 22-28 giugno 2021: 216

-positivi settimana 22-28 giugno 2021: 4

-classi in quarantena 22-28 giugno 2021: 1