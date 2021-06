Cashback sospeso dal primo luglio - BergamoNews

Niente più Cashback dal primo luglio 2021. L’iniziativa si fermerà infatti il 30 giugno con il pagamento delle somme accumulate nei primi sei mesi dell’anno con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il super premio da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori.

La cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi martedì sera avrebbe optato per una sospensione vino alla fine dell’anno e dopo non si sa se il Cashback, voluto dal governo Conte, riprenderà o meno. Era prevista per tre trimestri, fino a giugno 2022.

Perplessità su uno stop definitivo del provvedimento sarebbero state sollevate dal Movimento 5 Stelle e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avrebbe proposto la sospensione di sei mesi per cercare di migliorare il provvedimento.

Intanto si chiude mercoledì 30 giugno il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app: rimborsi fino a un massimo di 150 euro che verranno erogati nelle prossime settimane.

A oggi, in base ai numeri dell’app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a un massimo di 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro, al momento bisogna aver fatto più di 689 transazioni.