Campionati Italiani, Marta Zenoni e Emmanuel Ihemeje chiudono l'edizione 2021 con un argento - BergamoNews

Si è chiusa con due argenti l’edizione 2021 dei Campionati Italiani per l’atletica leggera bergamasca. A brillare maggiormente è stata la medaglia di Marta Zenoni che ha sfiorato per un soffio il successo nei 1500 metri.

Pronta per mettersi in luce ai prossimi Europei Under 23, la 22enne di Ranica ha stupito i tecnici presenti a Rovereto aggiudicandosi un risultato impensabile fino a poche settimane fa.

Chiamata a confrontarsi con la padrona di casa Nadia Battocletti, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 è apparsa subito in grande forma riuscendo a rimanere sempre nel gruppo di testa.

Al comando in compagnia di Federica Del Buono (Carabinieri) ed Elisa Bortoli (Esercito), l’allieva di Saro Naso ha provato ad allungare ai -300 metri facendo la differenza sulle avversarie.

La grande rimonta della trentina delle Fiamme Azzurre (alle prese con la preparazione per le Olimpiadi) ha spento il sogno tricolore della giovane orobica che ha terminato le proprie fatiche in 4’09”79, mancando per 31 centesimi il personale.

Medesimo risultato, ma percorso diverso invece per Emmanuel Ihemeje (Atletica Estrada) che, al rientro dagli Stati Uniti, si è aggiudicato il secondo gradino del podio nel salto triplo.

Alle prese con alcuni problemi di rincorsa, il 22enne di Verdellino è riuscito a completare soltanto un due tentativi validi atterrando a 16,65 metri e terminando così alle spalle di Tobia Bocchi (Fiamme Gialle) il quale ha centrato in extremis il pass per Tokyo.

Nella velocità da segnalare il quinto posto di Alessia Pavese (Aeronautica Militare), mentre Abdelhakim Elliasmine (Atletica Bergamo 1959) si è dovuto accontentare dell’ottava posizione negli 800 metri, fissando il nuovo personal best in 3’44”67.