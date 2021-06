Bergamo, forza la porta della panetteria e svuota la cassa: colpo in via XX Settembre - BergamoNews

Ha forzato la porta scorrevole e ha svuotato la cassa, poi è fuggito nel buio. Colpo nella notte tra lunedì e martedì alla panetteria El pan d’na volta in via XX Settembre a Bergamo.

Un uomo sui 40 anni a volto scoperto, in maglietta e pantaloncini, poco prima delle due e mezza si è presentato all’ingresso del negozio che si trova al civico 58 della via dello shopping cittadina.

Con una serie di spintoni è riuscito a forzare la porta a vetri che dà sulla galleria denominata Passeggiata Bruni. Si è quindi introdotto nella panetteria, in quel momento vuota in quanto il locale, conosciuto anche per il servizio bar, prepara prodotti da forno con basi già preparate in precedenza.

L’uomo si è diretto verso la cassa e dopo essere riuscito ad aprirla si è intascato il fondo contenuto al suo interno: 150 euro.

Terminato il colpo in un paio di minuti, se n’è andato uscendo dalla stessa porta che aveva manomesso.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza interne che hanno inquadrato anche il volto del ladro.

Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del servizio di vigilanza Mondialpol e una volante della questura, che ha avviato le indagini per risalire al responsabile del furto, nel frattempo fuggito via di corsa.