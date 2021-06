Vacanze? Scegli la struttura in cui la sicurezza da virus e batteri sia garantita - BergamoNews

Il 2021 segna una tappa fondamentale anche per la ricettività turistica. Il modo di gestire, intrattenere, attrarre un cliente nelle strutture alberghiere è cambiato: e… non di poco!

Quali sono le regole per considerare, oggi, una struttura “igienica e sicura”?

Forse il termine può essere frainteso, in realtà il concetto di pulizia e di igiene, oggi, viene semplicemente esteso. La pulizia di alberghi grandi e piccoli, di boutique, ma anche di b&b e in generale di tutte le strutture di accoglienza, passa dalla considerazione dell’aria che si respira e della sua qualità.

Nei locali questa considerazione è fondamentale quanto ogni servizio ad essi destinato. La sicurezza in questi ambienti è da assicurare per tutto il tempo di permanenza al loro interno.

La pulizia delle polveri, il riordinare le stanze, il rassettamento degli spazi tecnici di lavoro e di relax, e tutto il resto degli ambienti chiusi, hanno in comune un tema determinante: la sicurezza dell’aria che si respira.

Dal 2020 l’aria ha acquisito dunque un nuovo valore, indispensabile tanto quanto la sua vitale importanza: la purezza.

Trattare l’aria e renderla sicura per l’uomo è una ragione che rende ancora più efficace il servizio per il cliente. Non si tratta di una sfumatura o di una percezione, una struttura che mostra attenzione nel comunicare che è attrezzata per il trattamento dell’aria contro la diffusione del Covid-19 ha di certo un grande impatto per il proprio ospite.

Caratteristiche principali da riconoscere per una struttura alberghiera attenta ad accogliere l’ospite in una ambiente sanificato.

– Rischio di contagio ridotto a zero!

Un hotel o una struttura ricettiva, mostrano ai propri clienti di essere attenti ad avere un sistema di sanificazione sin dalla prenotazione della camera. Dire in anticipo che la struttura è sanificata e disinfettata contro virus e batteri, è un vanto molto importante oggi!

– Praticità delle soluzioni in loco

La sanificazione è un’operazione pratica, silenziosa che avviene con strumenti che funzionano in continuo ed in presenza. Eliminare in modo costante virus e batteri col fotoplasma: AirLibra è la soluzione che elimina in un secondo il Covid-19!

– Sanificare ogni angolo della struttura

L’aria da trattare è ovunque vi circolino o vi sostino delle persone. Sia nelle stanze che nei locali tecnici, l’aria salubre deve diffondersi ovunque per coprire personale ed ospiti.

– Soluzioni efficaci e invisibili

Il fotoplasma è il cuore della soluzione. Il principio con cui la natura, per mezzo della fotocatalisi, rende il mondo più sano e pulito. AirLibra imita esattamente questo effetto efficace ed invisibile. Nessun residuo tossico viene impiegato là dove AirLibra attiva i propri strumenti.

La diffusione dei virus e, in particolare del Covid-19, attraverso le secrezioni respiratorie in sospensione (bio-aerosol) in un ambiente chiuso, rende particolarmente importante la sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria degli ambienti.

Nelle strutture di ricettività troviamo perlopiù impianti di grande importanza. Proprio qui troviamo la possibilità di effettuare un’operazione di “bonifica” dell’aria, grazie alla migliore tecnologia che esiste al mondo, il fotoplasma. AirLibra è uno standard di altissimo livello per il trattamento dell’aria e delle superfici dell’unità e delle condotte aerauliche.

Oltre ai filtri per le grandi particelle, per i pollini e per gli agenti inquinanti che vengono normalmente trovati nei sistemi di trattamento e trasporto dell’aria, AirLibra adotta soluzioni che trovano spazio sia per impianti nuovi che per impianti già in uso. InDuct è un sistema ve versatile ed idoneo a tutti gli impianti. Un nuovo strumento per gli esperti del condizionamento e dell’impiantistica per rendere efficaci e salubri gli impianti

I condotti di circolazione dell’aria (HVAC) possono trovare luogo in ambienti di ricettività quali

– Stanze d’albergo

– Ristoranti e mense

– Locali per lo stoccaggio, magazzini

– Ambienti commerciali

– Spazi condivisi, hall, palestre

– Cucine

– Refettori

Il “nuovo” turista – il viaggiatore di oggi – è molto più attento. Spesso ha esigenze che fino a prima del 2020 non aveva. Fare trovare al nuovo viaggiatore e lavoratore in trasferta gel per le mani all’ingresso delle strutture e accoglierlo con un sorriso dietro una mascherina è diventato normale. L’attenzione deve quindi proseguire con soluzioni pensate per tutta la struttura, sia per il personale che per gli ospiti. In questo modo il soggiorno diventa un’esperienza che accompagna il senso di sicurezza dell’ospite.

A volte però l’albergo non ha aria condizionata o non ha impianti per la distribuzione centralizzata dell’aria. Succede quando la struttura è una casa vacanza, un b&b o, comunque, quando l’ospite viene accolto in una camera originale, piccola, famigliare. Come possiamo controllare questo dettaglio?

AirLibra presenta strumenti di design ridotto e silenziosi per stare in una stanza. Il cliente è accolto in un ambiente di relax e il PR-system è l’articolo di AirLibra più diffuso e versatile. Lo trovi in casa e in ufficio, allarga la sua pratica funzionalità anche nelle stanze degli hotel dove può stupire per l’effetto di purezza che lascia nell’aria che si respira.

L’aria è un elemento fondamentale e la sua percezione è affidata alla sensazione del cliente. Oggi però la sua purezza, affidata ai sensi umani, non basta. Servono strumenti certificati che ne comprovino il suo stato di purezza a livello microbiologico. Servono strumenti che possano funzionare

– in continuo

– in presenza di persone

senza necessariamente essere visti o sentiti. Ecco perché AirLibra accompagna la persona in un’esperienza che completa l’attenzione per la sicurezza.

Chiedi anche tu la sicurezza dell’aria che respiri!

Vedere un distintivo che indica la purezza dell’aria in cui viene ospitato non è solo una percezione, è una vera e propria garanzia che si somma all’igiene della struttura.

Coccoliamoci con un senso di relax, insieme a tutte le comodità delle vacanze, in un bagno di sicurezza. Vivremo tutti una vacanza al massimo in termini di relax e sicurezza!