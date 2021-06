"Novecento posti di lavoro in 3 anni": dentro il nuovo centro Amazon a Cividate - BergamoNews

Per la prima volta il nuovo centro di distribuzione Amazon in costruzione a Cividate al Piano ha aperto le proprie porte: lo ha fatto lunedì 28 giugno, in un evento di presentazione al quale hanno partecipato Salvatore Schembri Volpe, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica, Melania De Nichilo Rizzoli, Assessore Regione Lombardia alla Formazione e al Lavoro, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Giovanni Battista Forlani, sindaco di Cividate al Piano.

È stata l’occasione per osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori che, secondo cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il prossimo autunno: sarà dotato della tecnologia Amazon Robotics, ultima di una lunga serie di innovazioni che il colosso dell’e-commerce ha introdotto per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino e che consente di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione.

Il nuovo sito ricoprirà un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e spediscono gli ordini che saranno poi consegnati ai clienti: entro tre anni dall’apertura, saranno creati 900 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Dentro il nuovo centro Amazon a Cividate