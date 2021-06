Il benessere nelle province: Bergamo 12esima per bambini, 64esima per anziani - BergamoNews

Il Sole 24 Ore propone lunedì 28 giugno una classifica emersa da un test del benessere per tre generazioni: bambini, giovani, anziani. Il test ha messo a confronto le 107 province: Cagliari è risultata la migliore e la più a misura di bambino, Ravenna il luogo più attraente per i giovani mentre Trento svetta per il benessere degli anziani.

E Bergamo? Se se la cava sui più piccoli, veleggia a metà classifica per i giovani e gli anziani.

Ecco la situazione nel dettaglio.

BAMBINI

Bergamo 12esima con punti 469.4. Ai primi tre posti: Cagliari (con 546.3 punti), poi Udine e Oristano

Nei 12 Indicatori Bergamo è tra le prime 5 soltanto per scuole accessibili (senza barriere fisiche): qui è seconda infatti col 53,58% del totale scuole

GIOVANI

Bergamo 44esima con punteggio 479.1Ai primi tre posti: Ravenna con 604.7, poi Ferrara e Forlì-Cesena.

Nei 12 indicatori Bergamo è tra le prime 5 soltanto nel tasso di disoccupazione giovanile: qui è terza, con il 7.81% per i 15-29enni

ANZIANI

Bergamo 64esima con 394.4.Ai primi tre posti: Trento (624.3), poi Ravenna e Bolzano

Nei 12 indicatori Bergamo rientra nelle prime 5 solo per consumo di farmaci per malattie croniche: qui è terza con 163,85 per ogni over 65.

C’è poi, molto importante il dato dei numeri dei bambini e dei giovani rispetto alla popolazione anziana e la nostra provincia è in negativo.

QUANTI BAMBINI RISPETTO AI BISNONNI

Var % degli under 10 rispetto agli over 80

Bergamo: +52%

QUANTI GIOVANI RISPETTO AD ANZIANI

Var % dei maggiorenni under 35 rispetto agli over 65

Bregamo – 12%

ADULTI IN ETÀ LAVORATIVA RISPETTO AD ANZIANI

Var % della popolazione in età lavorativa (15-64) rispetto ai pensionati (over 65)

Bergamo: +201%