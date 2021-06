Gorle, si ribalta il muletto e un autista di 48 anni rimane sotto le travi: è grave - BergamoNews

Un uomo di 48 anni di Brescia è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 13.15 di lunedì in un’azienda di via Maestri del Lavoro a Gorle.

Secondo le prime informazioni, durante la fase di scarico da un camion delle consegne, delle barre di acciaio della lunghezza di circa sei metri con un peso complessivo di circa 480 kg agganciate male hanno fatto sbilanciare il muletto facendolo ribaltare e finendo sopra l’autista del camion. Nella manovra è rimasta coinvolta anche un’autovettura.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti sul posto e dopo aver liberato la vittima da sotto il ferro lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso e hanno messo in sicurezza i mezzi.

“In generale possiamo dire che per la movimentazione di carichi pesanti o ingombranti è indispensabile che da parte dell’azienda siano individuate modalità sicure di sollevamento e procedure di aggancio e spostamento che garantiscano l’incolumità degli operatori – le parole di Sergio Piazzolla di ATS di Bergamo – . Il rischio di danni fisici alle persone è ovviamente altissimo in presenza di carichi del peso di alcuni quintali, pertanto non si deve trovare nessuno nelle immediate vicinanze e sul tragitto del carico.

La formazione dei manovratori deve essere completa e aggiornata periodicamente, come anche la scelta delle attrezzature e degli accessori da utilizzare deve essere appropriata e specifica per quell’intervento. E’ importante anche il ruolo dei preposti (capisquadra, capiturno…) che devono vigilare direttamente sul rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza”