Francia-Svizzera, Hawaii Five-0 o Il settimo figlio? La tv del 28 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 28 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Francia e Svizzera, valida per gli ottavi di finale degli europei Euro 2020. A cura di Rai Sport Bucarest.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm “Hawaii Five 0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La verità”: Adam, arrivato al Quartier Generale, consegna silenziosamente pistola e distintivo a Steve: non può confessagli la verità. Nel frattempo, la squadra deve investigare su un elicottero abbattuto in volo…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.20 proporrà la serie “Mr Wrong – Lezioni d’amore”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Il settimo figlio”; su Rai4 alle 21.20 “Lost Souls – La Profezia”; su La5 alle 21.05 “Angeli – Una storia d’amore”; su Iris alle 21 “La vendetta di Luna” e su Italia2 alle 21.10 “El Dorado – La città perduta”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Sciarada – Il circolo delle parole – Hemingway. La pagina bianca”. La vita privata di Ernest Hemingway è segnata da molte compagne, alcolismo, incidenti e depressioni mentre escono Di là dal fiume e tra gli alberi e Il vecchio e il mare. Il racconto di una vita di eccessi e passioni e di una creatività inimitabile attraverso documenti, interviste e testimonianze straordinari.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la mini-serie “10 piccoli indiani”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Felicissima sera”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.