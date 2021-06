Formaggi, salumi e non solo: le specialità de "La Cascina Alpina" - BergamoNews

Formaggi freschi e stagionati, salumi, pane, vino, pasta, sottaceti e molto altro. Ai negozi “La Cascina Alpina“, marchio appartenente al Caseificio Paleni di Casazza, si trovano tanti prodotti genuini e di qualità a prezzi accessibili.

Sono presenti con tre punti vendita aperti a tutta la clientela. Il titolare del Caseificio Paleni, Claudio Paleni, spiega: “Il primo è stato aperto nel 2005 a Bergamo in via Corridoni 23, il secondo nel 2006 a San Paolo d’Argon in via Nazionale 35 e il terzo nel 2008 a Curno in via Bergamo 30. Complessivamente contano 6 dipendenti suddivisi fra tutte le sedi e sono concepiti con lo stesso format: i clienti possono acquistare formaggi freschi e stagionati del Caseificio Paleni ma anche di tutta la filiera (per esempio ci sono anche il Grana Padano, il Gorgonzola, l’Emmental ecc), salumi, pane, vino, pasta, sottaceti e tanto altro ancora”.

“Un altro elemento che contraddistingue i negozi – prosegue Claudio Paleni – è lo stile rustico che richiama la tradizione creando un’atmosfera caratteristica e accogliente.Nel corso degli anni hanno mantenuto questa fisionomia: non ci sono stati sostanziali cambiamenti ad eccezione di qualche ammodernamento minimale agli ambienti”.

Guardando al prossimo futuro, infine, il titolare conclude: “Il nostro obiettivo è quello di mantenere l’attuale standard dell’offerta che ci rende riconosciuti e viene apprezzato dai clienti”.

Il negozio a Bergamo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035360716 oppure inviare un’e-mail a info@lacascinaalpina.it

Il negozio a San Paolo D’Argon è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035959243 oppure inviare un’e-mail a info@lacascinaalpina.it

Il negozio a Curno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035 4156218 oppure inviare un’e-mail a info@lacascinaalpina.it

Conosci meglio “La Cascina Alpina” consultando il sito www.lacascinaalpina.it