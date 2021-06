Covid, in Lombardia variante Delta al 6%. "A Bergamo 4 casi ufficiali": ecco dove - BergamoNews

Cresce la variante Delta in Lombardia, ora presente nel 6% dei tamponi positivi secondo quanto comunicato dalla vicepresidente e assessora al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

"Regione Lombardia sequenzia il 100% dei tamponi positivi - ha scritto Moratti su Twitter -. Nel mese di giugno la variante alpha (inglese) è nel 60% dei tamponi positivi; la delta (indiana) 6%; gamma (brasiliana) 2%; beta (sudafricana), kappa (indiana) ed eta 1%":

E ancora: "Sei lombardi su dici hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il 90% degli aderenti" ha aggiunto Moratti, spiegando che la percentuale sale al "99% tra gli over 60, con più di 2,6 milioni di aderenti per questa fascia d'età su una popolazione stimata di circa 3 milioni. Vaccinarsi - ha ricordato - è importante anche per contrastare le varianti".

In provincia di Bergamo sono 4 i casi ufficialmente registrati, secondo i dati forniti lunedì 28 giugno dall'Ats a Bergamonews: 2 nel comune di Endine Gaiano, con entrambe le persone risultate positive alla variante già guarite. Un altro caso si è registrato a Leffe, un altro ancora a Bossico.