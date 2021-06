Cologno, una nuova piazza nel centro storico: "Dedicata alle vittime del Covid-19" - BergamoNews

Sarà dedicata alle vittime del Covid-19 la nuova piazza nata con la riqualificazione del centro storico di Cologno al Serio. Lo ha annunciato il sindaco Chiara Drago: “La riprogettazione – ha scritto il primo cittadino – ha dato vita nuova anche a uno spazio che ha assunto la conformazione di una piazza, e che per noi rappresenta il cuore di tutto il progetto”.

“Ci sembra quindi doveroso – continua Drago – dedicare la nuova e bellissima piazza, luogo di socializzazione, alla memoria di tutti coloro che ci hanno lasciato a causa del Covid-19 e per questo verrà anche posizionata una targa celebrativa nei pressi della statua di San Teodoro”.

I lavori che hanno interessato il centro storico (davanti alla banca Intesa San Paolo e alla Gelateria Brina) sono stati ultimati nei giorni scorsi. Da lunedì 28 giugno verrà riaperta la viabilità su via Rocca alle auto mentre si stanno posizionando gli arredi mancanti, la segnaletica e si stanno completando altri piccoli dettagli.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto – ha scritto ancora Chiara Drago -, fortemente voluto e necessario per ridare vita e giusta importanza al cuore pulsante del nostro bellissimo paese”.

I lavori ultimati nel centro storico di Cologno al Serio

Proseguono a ritmo serrato anche i lavori del secondo lotto che interessano piazza Vittorio Emanuele. Per questo sono state annunciate delle modifiche viabilistiche in vigore nei prossimi giorni.

Da martedì 29 giugno fino a giovedì 1 luglio i lavori del secondo lotto riguarderanno l’intersezione fra via San Martino e Piazza Vittorio Emanuele. Per questo, la via San Martino resterà senso unico in ingresso e sarà obbligatorio svoltare in via Solferino prima di arrivare alla piazza. Sarà quindi interrotto il collegamento fra via San Martino e Piazza Agliardi: per arrivare in piazza bisognerà passare da via Rocca.

Da venerdì 2 luglio il collegamento sarà riaperto, via San Martino tornerà a senso unico in uscita e l’intervento si sposterà sull’incrocio fra la Piazza e via Umberto I, con la chiusura temporanea del collegamento con via Solferino.