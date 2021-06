Casa al mare: suggerimenti e idee pratiche per un ambiente brioso - BergamoNews

Quando si parla di casa al mare il primo pensiero va all’estate. Estate vuol dire leggerezza, spensieratezza, allegria; colori sgargianti irrompono nei guardaroba, ecco come dovrebbe apparire l’abitazione al mare.

Poiché si tratta della seconda casa – vissuta solo parte dell’anno – il nostro consiglio è quello di osare attraverso la scelta di tinte accese e fantasie sia per quanto riguarda i tessuti che per i materiali.

Usciamo dalle consuetudini; bellissimo l’abbinamento bianco azzurro, ma già visto e forse abusato; per una volta proviamo ad utilizzare colori differenti. Come per ogni abitazione partiamo da una nuance neutra da destinare a muri e pavimenti – per creare un ambiente più arioso e massimizzare la luminosità esterna – da accostare ad un colore per arredo e complementi che può essere coordinato o a contrasto. Sì al crema abbinato al Spiced Honey o al Tranquil Dawn; bello l’abbinamento grigio e Heart Wood; se invece volete ardire, accoste il bianco e il beige ai colori delle maioliche siciliane (blu intenso e giallo) o al rosso del corallo.

Individuata la palette di colori – non più di 2/3 per ambiente – richiamatela in ogni stanza. La tinta accesa apparirà in una nicchia o nell’anta di un pensile, attraverso la scelta di mosaici o cementine nei bagni, con piastrelle colorate dietro la zona fuochi e lavabo in cucina, nei complementi d’arredo, nei quadri e soprattutto nei tessuti dei cuscini, dei plaid presenti sui divani e sui letti.

SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI

Forse più che in altre abitazioni, le case al mare dovrebbero essere ariose e luminose.

Suddividiamo lo spazio in macroaree: una giorno, dove living e cucina coesistono, e una zona notte; collegate da un piccolo corridoio. Per un perfetto dialogo tra gli ambienti è importante che vi sia armonia tra forme, colori ed arredi.

Scegliete porte scorrevoli per limitare l’ingombro, infissi dai colori tenui, grandi finestre per fare entrare luce e non perdervi i quadri naturali dati dal paesaggio; se siete in una mansarda, optate per dei lucernari con sensori per la pioggia che si chiuderanno in automatico e l’oscuramento integrato – l’investimento economico non è di poco conto, ma non ve ne pentirete.

Fondamentale, soprattutto se gli ospiti della casa sono più di quattro, è ricavare un secondo bagno, anche piccolo, ma che sia funzionale e comodo.

Altro aspetto da non sottovalutare è la lavanderia, magari collocata in un’area esterna ma coperta.

PRATICITA’ – COMODITA’ – EFFICIENZA

I materiali assumono un ruolo fondamentale: resistenti all’acqua, salsedine e sabbia, che non richiedano eccessiva cura e facili da pulire, ma che soddisfano lo sguardo; è qui che la mattonella effetto legno dalle tonalità molto chiare – dai bianco, al grigio, al beige – trova la sua perfetta collocazione. Essa può essere presente in tutta l’abitazione, oppure nei bagni si può pensare ad una piastrella effetto cemento o decorativa.

Prevedete un impianto di raffreddamento e riscaldamento tramite termoconvettori elettrici, mentre nei bagni optate per dei termoarredi dalle forme ricercate, questa scelta risulta essere ideale per svariati motivi: permette di ottimizzare gli spazi, è una fonte di calore ravvicinata che funge anche da scaldasalviette ed è un perfetto complemento di arredo.

Funzionalità e praticità anche per gli elettrodomestici: un piano induzione abbinato ad una cappa performante – come quello proposto da Bora –un forno a microonde combinato ventilato, una lavastoviglie è tutto ciò che vi occorre per una cucina – che può scomparire grazie ad ante scorrevoli e retrattili – dalle grandi prestazioni, ma che si utilizza solo parte dell’anno. Il tocco di brio è dato dal frigo, dal tostapane e della macchina da caffè che, grazie alla loro forma e al loro colore, sono eleganti complementi di arredo che non appesantiscono l’ambiente.

DOPPIA FUNZIONE

Le seconde case spesso hanno dimensioni ridotte rispetto a quelle di città, ma hanno la peculiarità di essere un rifugio dove circondarsi di ospiti; motivo per cui gli arredi devono ricoprire più funzioni senza tralasciare lo stile.

Il divano letto è un ottimo strumento per aggiungere posti letto, ma nella scelta è necessario tenere presenti alcuni aspetti: esso deve essere comodo sia come seduta che come materasso, fondamentale sono misure ed ingombri per non dover spostare mobili una volta aperto.

Nella camera matrimoniale si può pensare ad un letto dotato di cassettone e box contenitore per riporre oggetti ed indumenti, mentre nelle seconde stanze la scelta può ricadere su letti attrezzati di rete estraibile o di letti attrezzati e rialzati la cui funzione è quella di letto a castello dotato anche di scaletta e scrittoio estraibile – come quelli proposti da Nidi.

DECORAZIONI

Per ultimo, ma di certo non meno importate, la personalizzazione degli ambienti attraverso quadri, stampe, oggetti tipici del luogo.

Sì a mobili in rattan e vimini, a dondoli e lanterne; perfetti i runner colorati sui tavoli, ceramiche e vasi dalle fantasie tipiche del Sud come quelle di Vietri o Vieste.

Non scordatevi gli specchi di grande dimensione, soprattutto nel living, i cui riflessi hanno la capacità di far apparire più grande e luminosa la stanza.

Sara Ruggieri

Press Officer

Laboratorio Italiano Design