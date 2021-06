Scherma, la bergamasca Paola Quadri sul podio del Campionati Italiani - BergamoNews

Altri due titoli per la scherma lombarda sono arrivati nella terza giornata dei Campionati Italiani Master in corso a Bressanone.

La gara di Fioretto femminile categoria 0 è stata vinta da Paola Quadri, atleta della Polisportiva Bergamo, che in finale ha superato Greta Tamosiunaite del Frascati Scherma. Terzo posto per un’altra atleta bergamasca, Lorena Corna.

Nel fioretto femminile categoria 3-4 è arrivato invece il successo di Gianna Cirillo, già oro nella spada. In finale Cirillo ha superato per 10-2 Gianna Della Corte (Giannone Caserta), mentre in semifinale aveva battuto per 5-3 Anna Maria Moschetta (Scherma Pistoia 1894). Nella stessa gara, terzo posto per Marinella Garzini della Polisportiva Scherma Bergamo.

CAMPIONATI ITALIANI MASTER 2021

Fioretto femminile cat. 0

Finale

Quadri (Polisportiva Scherma Bergamo) b. Tamosiunaite (Frascati Scherma) 10-1

Semifinali

Quadri (Polisportiva Scherma Bergamo) b. Annicchiarico (Club Scherma Torino) 10-0

Tamosiunaite (Frascati Scherma) b. Corna (Polisportiva Scherma Bergamo) 10-8

Classifica (6): 1. Paola Quadri (Polisportiva Scherma Bergamo), 2. Greta Tamosiunaite (Frascati Scherma), 3. Lorena Corna (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Roberta Annicchiarico (Club Scherma Torino), 5. Anna Dal Don (Circolo Scherma Mestre), 6. Giovanna Maria Dimitri (Club Scherma Colle Val D’Elsa).

Fioretto femminile cat. 3-4

Finale

Cirillo (Circolo della Spada Mangiarotti) b. Della Corte (Giannone Caserta) 10-2

Semifinali

Cirillo (Circolo della Spada Mangiarotti) b. Moschetta (Scherma Pistoia 1894) 5-3

Della Corte (Giannone Caserta) b. Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo) 10-0

Classifica (5): 1. Gianna Cirillo (Circolo della Spada Mangiarotti) 2. Gianna Della Corte (Giannone Caserta), 3. Marinella Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Anna Maria Moschetta (Scherma Pistoia 1894), 5. Fulvia Sarzina (Guardia Di Croce)