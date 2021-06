Polizia in stazione: sequestrati droga nascosta nelle aiuole e un rasoio da barbiere come arma - BergamoNews

Nel pomeriggio di sabato 26 giungo equipaggi della Volante della Questura di Bergamo ed unità specializzate del Reparto Cinofili di Milano hanno svolto un esteso servizio di prevenzione e controllo nelle zone adiacenti la Stazione Ferroviaria, le Autolinee e la zona Teb di Bergamo.

Nel corso del servizio sono stati rinvenuti alcuni involucri di sostanza stupefacente occultati nelle aiuole e due persone sono segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

Uno di loro, un cittadino ucraino di 22 anni, è stato trovato in possesso di un rasoio di barbiere di circa 14 centimetri che estraeva dalla tasca. Deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.