La Primavera vola in finale scudetto: a caccia del terzo titolo consecutivo - BergamoNews

Un’altra finale, un’altra stagione straordinaria.

Non è solo l’Atalanta del Gasp quella che continua a stupire, preparandosi a un’altra Champions League dopo aver conquistato un altro terzo posto in Serie A.

La Primavera di Brambilla, già vincitrice degli ultimi due scudetti 2019 e 2020, giocherà infatti un’altra finale scudetto, mercoledì 30 giugno.

In semifinale i nerazzurri hanno battuto 2-1 la Sampdoria e sempre a Sassuolo troveranno mercoledì 30 nell’ultimo atto verso lo scudetto la vincente tra l’Inter di Armando Madonna e l’Empoli, che si affronteranno domenica 27 giugno alle ore 18.

Protagonisti della semifinale Davide Ghislandi di Osio Sotto, il miglior terzino destro del campionato, che ha sfoderato un sinistro imparabile, dal limite dell’area all’incrocio dei pali, altrettanto bello come il gol che aveva segnato il suo capitano Alessandro Cortinovis contro la Roma, nei quarti di finale.

La seconda rete è stata segnata da Scalvini, poi la Samp ha accorciato le distanze alla fine del primo tempo e nel secondo l’Atalanta ha difeso il risultato (2-1), colpendo anche un palo con Renault.

Due anni fa la finale fu Atalanta-Inter, vinta con un gol di Colley.

La Primavera di Brambilla sa esprimere un bel calcio ricalcando le orme dell’Atalanta di Gasperini e dopo un inizio così così si è resa protagonista di un finale di stagione esaltante, conquistando la finale scudetto.

Tra i vincitori dell’ultima edizione c’è il centrocampista Emmanuel Gyabuaa, mentre il centravanti Jonathan Italeng, del Camerun, 9 gol in campionato, ricorda un po’ Duvan Zapata.

Il più atteso alla finale scudetto è Alessandro Cortinovis, centrocampista-trequartista, 20 anni, un talento cresciuto nella Polisportiva Monterosso e poi seguendo la trafila delle giovanili a Zingonia: ora pronto a mostrare le sue qualità anche in prima squadra, come ha già fatto Ghislandi che ha esordito in Serie A.