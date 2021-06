Il Console generale del Messico in visita istituzionale a Bergamo - BergamoNews

Martedì 29 giugno il Console Generale del Messico a Milano, María de los Ángeles Arriola Aguirre, sarà in visita a Bergamo accompagnata dal Console Aggiunto, Georgina Rosaura Marina Robles: una fitta agenda di appuntamenti istituzionali per far conoscere la realtà bergamasca, e che si concluderà in serata con un incontro con la comunità messicana.

Il legame tra la comunità messicana e i bergamaschi si è rafforzato in questi ultimi anni anche grazie agli investimenti fatti in Messico da alcune aziende orobiche tra cui la Brembo spa e la CRS Impianti.

Tra gli appuntamenti della delegazione, l’incontro con il Sindaco di Bergamo, istituzioni, Università di Bergamo, Sacbo, Confindustria e realtà imprenditoriali e produttive del territorio quali Brembo spa e CRS Impianti.

La visita a Bergamo è frutto della conoscenza tra il Console Generale María de los Ángeles Arriola Aguirre e Stefano Civettini quando la dott.sa Arriola Aguirre era Ambasciatore del Messico in Ghana, dove CRS Impianti è presente da otto anni, impegnata nella realizzazione di importanti opere nel settore industriale e ospedaliero.

Dopo la visita alla CRS Impianti di Gorle, la delegazione si recherà al Comune di Bergamo per incontrare il Sindaco Giorgio Gori, prima di spostarsi nella sede dell’Università accolta dal Magnifico Rettore Remo Morzenti Pellegrini; la mattinata si concluderà in Camera di Commercio dal presidente Carlo Mazzoleni, che farà il punto dell’interscambio commerciale tra i due paesi e in particolare con la provincia di Bergamo, con uno sguardo ai possibili sviluppi di nuove collaborazioni istituzionali a vantaggio delle imprese.

Il pomeriggio sarà incentrato sulla realtà economica bergamasca, che in questi ultimi anni ha beneficiato dello sviluppo logistico dell’aeroporto di Bergamo; alle 14:30 la delegazione incontrerà Giovanni Sanga presidente di Sacbo.

A seguire è previsto l’incontro con il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei, al Kilometro Rosso. Brembo è presente in Messico dal 1996, oggi con due siti produttivi ad Apodaca e a Escobedo nello stato del Nuevo Leòn, che occupano oltre 1.200 persone. Per la recente realizzazione del sito di Escobedo, che comprende una fonderia di alluminio e una fonderia di ghisa inaugurate tra il 2016 e il 2017, Brembo ha investito oltre 110 milioni di euro. L’attività di Brembo in Messico si concentra nella fusione, produzione e vendita di sistemi frenanti e dischi freno per i costruttori americani, europei e asiatici che producono veicoli nel Paese.

L’ultimo incontro in Confindustria, accolti dal presidente Stefano Scaglia e dal direttore generale Paolo Piantoni che avranno modo di rappresentare a María de los Angeles Arriola Aguirre e Georgina Rosaura Marina Robles la capacità imprenditoriale delle aziende bergamasche.