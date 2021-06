"Ecografia ostetrica morfologica nei tempi solo da privato: è questa l'eccellenza sanitaria?" - BergamoNews

La necessità di dover fare una determinata visita in uno specifico lasso di tempo che si scontra con l’impossibilità di prenotarla tramite sistema sanitario nazionale: è quanto denuncia Davide, un nostro lettore, che è in attesa di diventare papà e che ha provato a fissare una ecografia ostetrica morfologica tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, come prescritto dal medico.

Questa è la sua esperienza.

“Buongiorno,

scrivo queste brevi considerazioni per manifestare tutto il mio stupore verso quella che viene definita la migliore sanità d’Italia.

Premetto che (fortunatamente) non conosco il mondo ‘ospedali e sanitario’, ma rimango stupito rispetto alle difficoltà nel prenotare una semplice visita ‘ecografia ostetrica morfologica’.

Mia moglie è incinta ed il medico di base ha prescritto la predetta visita in data 27.05.2021, esame che deve essere fatto in uno specifico lasso di tempo, all’incirca nel quinto mese di gravidanza, che nel nostro caso cadrebbe tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Da subito abbiamo provato a contattare il call center regionale e le date proposte per la provincia di Bergamo sono, purtroppo, successive alle nostre necessità. Già qui qualcosa non torna, in quanto mia moglie si è fatta prescrivere la ricetta intorno alla quinta settimana di gravidanza, riuscire a farsela prescrivere prima è molto difficile in quanto la gravidanza era stata ‘scoperta’ solamente da circa sette giorni, probabilmente i posti a disposizione o sono pochi, o molte donne risultano in dolce attesa tutte nel medesimo periodo.

L’aspetto però più rilevante è questo: l’ospedale Papa Giovanni XXIII, grande eccellenza mondiale elogiato dal suo stesso sito, oltre che da diversi quotidiani per interventi chirurgici innovativi, non ha ancora reso pubblici i calendari per la visita ‘ecografia ostetrica morfologica’.

Certo agosto è probabilmente il periodo di ferie e bisognerà organizzare le turnazioni, pensiero fatto inizialmente, peccato che ad oggi, 24.06.2021, i calendari non siano ancora disponibili, da luglio in poi non si conoscono le date disponibili.

Questa situazione è inoltre confermata dall’ospedale connesso al Papa Giovanni XXIII, situato a San Giovanni Bianco, qui gli operatori, sempre in modo gentile ed educato, non sanno fornire spiegazioni e/o tempistiche.

In base a quanto sopra rappresentato, è questa la sanità attenta ai cittadini, vicina alle esigenze delle persone?

La ‘pressione’ sugli ospedali a causa del covid, come indicato da diversi articoli, sembra diminuita, pertanto, per quale motivo io dopo un mese dalla prescrizione non sono ancora riuscito a prenotare la visita? Devo forse andare in privato?

Rivolgersi ad un centro privato non sarebbe un particolare problema, la visita costa dai 160 ai 200 euro in base alla struttura, capisco che queste strutture debbano guadagnare per le loro prestazioni, la cosa però che mi sconvolge particolarmente è che sul sito del Papa Giovanni XXIII riuscirei a prenotare la visita in privato.

Registrandosi infatti al sito ed accedendo nella sezione area privata – libera professione, si sceglie la visita, il medico e si attende la chiamata dell’operatore, in massimo dieci giorni l’esame si prenota.

Se questo sistema lo adottano cliniche private, ma convenzionate con il sistema sanitario, lo accetto e so a cosa posso andare incontro, ma che tale procedura venga svolta da un ospedale pubblico mi lascia alquanto basito: i medici utilizzano la struttura pubblica per visite private, certo tra l’ospedale e lo specialista ci sarà una convenzione che regolamenta il tutto e ne disciplina le relative quote di spettanza, ma che io non riesca a prenotare una vista tramite il SSN e sia obbligato ad andare in privato in quelle stesse strutture che dovrebbero garantire i servizi a tutti i cittadini è sconcertante.

Distinti saluti

Davide M.”