Covid, in bergamasca 8 contagi nelle ultime 24 ore, in Italia: 782 positivi e 14 vittime - BergamoNews

Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nella giornata di sabato 26 giugno erano stati 838.

Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre venerdì erano state 40. Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

“L’immunità di gregge in Italia – spiega il commissario generale Figliuolo – è all’80% dei 54 milioni della platea di vaccinabili, e sono assolutamente convinto che raggiungeremo questo obiettivo a fine settembre. Ma bisogna andarsi a vaccinare, come dimostra anche l’esperienza di altri Paesi a un certo punto si fa fatica a trovare i vaccinandi. Ma di vaccini a Rna (Pfizer e Moderna) ne abbiamo a sufficienza, a luglio solo poco meno di giugno. Ora usiamo AstraZeneca solo per la seconda dose agli over 60 e Johnson per le persone difficili da individuare o per categorie particolarmente mobili”.

I CONTAGI IN LOMBARDIA

Milano: 271.744 (47)

Brescia: 106.461 (12)

Varese: 85.851 (9)

Monza e della Brianza: 79.323 (11)

Como: 60.087 (2)

Bergamo: 53.263 (8)

Pavia: 43.906 (2)

Mantova: 35.609 (4)

Cremona: 26.759 (6)

Lecco: 24.944 (2)

Lodi: 16.710 (5)

Sondrio: 15.404 (0)