Blocco ai bancomat Intesa e Bper, domenica difficile per molti clienti - BergamoNews

“Errore tecnico, ci scusiamo” è la scritta con la quale molti clienti dei due istituti bancari hanno dovuto fare i conti, senza denaro contante, domenica 27 giugno.

“Sono un correntista che da Intesa Sanpaolo è passato automaticamente a Bper – racconta un lettore a Bergamonews -. Con il vecchio bancomat di Intesa Sanpaolo oggi non si riesce a prelevare in nessuna bancomat e non si riesce a pagare in alcuni supermercati di Bergamo e provincia”.

Altri clienti arrabbiati hanno telefonato in redazione segnalando il disguido: “Non abbiamo ricevuto nessun messaggio da parte della banca, è una vergogna”.

Intesa Sanpaolo ha verificato e precisa che: “Non ci sono stati interventi tecnici che hanno bloccato il servizio bancomat”. La causa potrebbe essere un utilizzo diffuso nella stessa fascia oraria che potrebbe aver fatto entrare in tilt il sistema, anche se da verifiche appurate da Intesa Sanpaolo tutti i servizi erano regolari e attivi.