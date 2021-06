Sondaggio elettorale a Treviglio, per Tura "dati incoraggianti": per Imeri "conta il voto, noi lavoriamo" - BergamoNews

Secondo il sondaggio commissionato dal Partito Democratico provinciale di Bergamo e realizzato da IndexResearch, a Treviglio la battaglia elettorale sarà questione a due tra il sindaco uscente Juri Imeri e Matilde Tura.

Circa 800 le interviste condotte dal 12 al 17 giugno, dalle quali sarebbe emerso un leggero predominio del centrodestra guidato da Imeri (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e civiche) col 47,5% contro il 44,5% di Tura (Pd, Movimento 5 Stelle e alcune civiche).

Al primo turno distanti gli altri due candidati: Daniele Corbetta (Treviglio Civica) al 6% e Stefano Sonzogni (Italia Viva e Partito socialista italiano) al 2%.

Esprimendosi su un eventuale ballottaggio, invece, i cittadini avrebbero scelto Imeri nel 51% dei casi, Tura nel 49%. Il 45% degli intervistati, però, si è detto indeciso.

Pur trattandosi solo di un sondaggio, per Matilde Tura i dati sono “molto incoraggianti. Dopo 10 anni di questa amministrazione c’è voglia di cambiamento. Noi proseguiamo il nostro lavoro con umiltà e determinazione: dopo una primavera in ascolto siamo pronti a un’estate pancia a terra, a incontrare le persone, confrontarci e condividere il nostro programma con i cittadini trevigliesi. Siamo decisi a portare avanti fino in fondo il nostro impegno per costruire un’alternativa solida e credibile che metta al centro i temi per noi prioritari: la salute delle persone, una crescita sostenibile e uno sviluppo di qualità per la città”.

I numeri, nonostante il vantaggio che gli viene assegnato, non scalfiscono invece Juri Imeri: “I sondaggi vanno sempre presi con cautela, soprattutto se si basano su dati di partenza sbagliati, come la composizione delle coalizioni. Detto questo, i dati ci confermano ancora vincitori e la sorpresa di qualcuno rispetto alla mancata vittoria al primo turno non fa che confermare indirettamente il buon lavoro di questa amministrazione nel corso del mandato. Ho sempre pensato che persone e contenuti facciano la differenza alle elezioni amministrative e quindi saranno il programma elettorale e i candidati a dare la spinta più importante: noi stiamo definendo una proposta che sappia rispondere alle ambizioni e ai bisogni di Treviglio e abbiamo una squadra compatta che saprà attuarla, per garantire alla città una crescita sostenibile e che la renda protagonista. Noi sondaggi non ne facciamo, ci interessa continuare a lavorare: il 3 luglio saremo al mercato con un gazebo, il 10 e 11 con altri due in piazza. Nel frattempo stiamo distribuendo alle famiglie il racconto di questi cinque anni: inizieremo presto a raccontare la nostra idea e il nostro programma, molto in continuità con ciò che abbiamo fatto”.