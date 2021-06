OOF Ottica raddoppia e sbarca a OrioCenter - BergamoNews

Gli occhiali sono da sempre uno straordinario oggetto di culto. Un accessorio unico, in grado di affascinare intere generazioni.

A OrioCenter ha appena aperto un nuovo punto vendita OOF Ottica, il terzo dopo quelli di Trescore Balneario e Cortefranca (Brescia).

Di ispirazione giapponese, il negozio è un luogo caldo ed accogliente, minimal e al tempo stesso curato nel dettaglio, informale ed elegante. Con un assortimento di oltre 2mila montature, che spaziano dai brand commerciali più conosciuti alle griffe che hanno fatto la storia della moda nel mondo (da Balenciaga a Dior, passando per Fendi, Gucci, Oakley, Ray Ban, Tom Ford, Versace, Yves Saint Laurent e tanti altri) fino ad arrivare agli occhiali pensati da designer indipendenti che stanno tracciando le tendenze del presente e del futuro. Piccole architetture da indossare, frutto di collaborazioni ispirate ed eclettiche.

Il tutto con una sensibilità particolare per l’accessibilità del prodotto, visto lo slogan di OOF Ottica: “il tuo stile al tuo prezzo”

In negozio – al primo piano di OrioCenter, davanti allo store Apple – troverete Stefano con un team di professionisti formati non solo per darvi consulenze di immagine e stile, ma anche per guidarvi al benessere visivo attraverso il test della vista e l’applicazione di lenti a contatto.