Morirono in un'esplosione in caserma: a Treviglio il ricordo delle due guardie di Polizia - BergamoNews

Nella mattinata di sabato 26 giugno ha avuto luogo a Treviglio la cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 58esimo anniversario della scomparsa del Maresciallo delle Guardie di P.S. Vincenzo Sullo e della Guardia Marcello Catalano, in servizio al distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio, rimasti uccisi in seguito all’esplosione accidentale avvenuta nella caserma.

La Santa Messa in memoria è stata officiata, nel Santuario della Madonna delle Lacrime, dal Cappellano della Questura di Bergamo, alla presenza del Questore, del Prefetto, delle massime autorità provinciali, dei familiari delle vittime e del sopravvissuto al terribile rogo il collega Giacomo Morra.

Al termine della celebrazione, il Questore Maurizio Auriemma, nel ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione, ha sottolineato “l’importanza di fermarsi per ricordare chi, tanti anni fa, in adesione allo spirito di servizio, ha sacrificato la propria vita e quella dei propri cari a difesa della libertà.

Se noi oggi siamo qui è anche grazie al sacrificio e all’esempio di uomini come quelli che in questa occasione ricordiamo: a loro e alle loro famiglie un sentito e commosso grazie a nome di tutta la famiglia della Polizia di Stato”.