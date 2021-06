"La notte romantica", a Lovere menù a tema, spettacoli e shopping - BergamoNews

Dopo il successo delle precedenti edizioni, a Lovere torna l’appuntamento con “La Notte Romantica”, la manifestazione promossa a livello nazionale con grande successo dal Club de “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare l’arrivo del solstizio d’estate, dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze, nei vicoli e nei palazzi degli oltre 200 Borghi aderenti all’evento.

L’appuntamento è domenica 27 giugno dalle 19 alle 23:30.

Ecco il programma:

– dalle 19 menù a tema e dolce romantico. Consigliata la prenotazione;

– dalle 19.30 musica live con dj Laura Basile di Radio Number One in Piazza Tredici Martiri;

– alle 20:45: visita guidata al Borgo antico. Ritrovo in Piazza Tredici Martiri. Costo: € 5, bambini gratis fino all’età di 14 anni. Prenotazione obbligatoria (*);

– dalle 21 flash mob con ASD Artistica Danza Azzurra e Silence Teatro nel Borgo antico e in Piazza Tredici Martiri;

– alle 21:30 Prove tecniche di accensione dell’illuminazione artistico-scenografica. La nuova edizione del progetto “Lovere, il Borgo della luce” avrà inizio il 10 luglio.

Inoltre…

– Apertura straordinaria della Torre Civica e Basilica di Santa Maria in Valvendra dalle 20:30 alle 22:30;

– Apertura straordinaria della galleria dell’Accademia Tadini dalle 20:30 alle 22:30 con ingresso ridotto;

– “Shopping night” nei negozi As.Ar.Co. aderenti all’evento;

– Allestimenti romantici nel Borgo antico a cura del gruppo “Allestendo solidarietà” di Lovere;

– Selfie corner #borgoromantico2021 nel Borgo antico e sul lungolago.

Il programma è in formato ridotto nel rispetto delle normative anti Covid-19.

(*) Per info e prenotazioni: Infopoint | tel. 035-962178 | info@iataltosebino.it

In occasione dell’evento, la Zona a Traffico Limitato del centro storico sarà chiusa al traffico veicolare dalle 20 alle 24.

Si invitano tutti i visitatori e partecipanti all’evento al massimo rispetto delle principali regole di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 previsti dalla vigente normativa in materia quali: indossare la mascherina, in particolare nei luoghi dove ci sono altre persone vicine, anche all’aperto; evitare assembramenti; mantenere le distanze dalle altre persone per quanto possibile; igienizzarsi le mani dopo aver toccato parti “comuni” come corrimano, panchine ecc.; rispettare le indicazioni rese dagli organizzatori.