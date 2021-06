Italia-Austria, Mamma mia!, Grand Hotel o Shrek terzo? La tv del 26 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 26 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Austria: dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, gli Azzurri di Mancini affrontano a sorpresa negli ottavi di finale degli europei Euro 2020 l’Austria mattatrice della più quotata Ucraina.

Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo”; su Rete4 alle 21.30 “Mamma mia!”; su Italia1 alle 21.20 “Shrek terzo”; su Rai4 alle 21.20 “Enough Via dall’incubo”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Quando meno te lo aspetti…”; su Iris alle 21.10 “The forger – Il falsario” e su Italia2 alle 21.15 “Tremors”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Italian Stand Up – Alessandra Faiella”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Alessandra Faiella presenta il suo spettacolo di stand up comedy: “La versione di Barbie”.

Da segnalare, infine, su RaiTre alle 21.20 la serie “Atlantic crossing”; su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Balzo nei sondaggi” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2001”.

