Adesso si fa sul serio: l'Italia contro l'Austria dia senso a tre anni di grande lavoro - BergamoNews

Ci siamo, ora si fa sul serio. Chiusa la fase a gironi, Euro 2020 entra nel vivo con gli ottavi di finale in cui è severamente vietato sbagliare: chi perde, è fuori.

L’Italia di Mancini, dopo un avvio di cammino perfetto (tre vittorie su tre con sette gol fatti e nessuno subito), si trova di fronte l’ostacolo Austria. Di certo non una corazzata e nemmeno una squadra che punta ad arrivare in fondo alla competizione, ma una formazione che Insigne e compagni non dovranno sottovalutare.

Nella fase a eliminazione diretta gli azzurri dovranno iniziare a raccogliere quanto seminato negli ultimi tre anni. La lunga striscia di imbattibilità, che ha consentito a Roberto Mancini di eguagliare il record di Vittorio Pozzo, è un ponte che, stasera, deve portarci ai quarti dell’Europeo.

Come detto l’Austria si è dimostrata una squadra tosta, che ha saputo chiudere al secondo posto un girone non proprio semplicissimo, davanti all’Ucraina che – sulla carta – è una formazione con individualità importanti. Si pensi solo all’atalantino Malinovskyi, di certo non l’ultimo arrivato.

Alaba, Sabitzer e l’ex interista Arnautovic le minacce principali da tenere in considerazione.

Mancini, dopo il turn-over operato nell’ultima del girone con il Galles, tornerà ad affidarsi alla formazione tipo. Donnarumma tra i pali; in difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Acerbi (che ha vinto il ballottaggio con Bastoni), Bonucci e Spinazzola; a centrocampo uno tra Verratti e Locatelli (col primo favorito), poi Jorginho e Barella; davanti il tridente più consolidato formato da Berardi, Immobile e Insigne.

Panchina per gli atalantini Toloi e Pessina.

Fischio d’inizio alle 21. Teatro del match è lo stadio di Wembley, lo stesso che ospiterà le final-four tra due settimane: obiettivo vincere stasera per poi tornare a Londra una seconda volta.