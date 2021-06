I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella serata di venerdì 25 giugno a Villa di Serio per un incendio di sterpaglie in via Aldo Moro: l’allarme è scattato poco prima delle 20.30.

Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa.