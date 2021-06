Selvino, minaccia barista con pistola giocattolo: raffica di controlli sui possessori di armi - BergamoNews

Ha minacciato un barista con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, nascondendola poco dopo sotto un’autovettura parcheggiata nelle vicinanza del locale. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri di Selvino hanno trovato altre due pistole senza segno distintivo e altrettanti coltelli a serramanico, con lame di 12 centimetri. Per questo un uomo di 51 anni, libero professionista ed incensurato, è stato denunciato per minaccia aggravata, porto abusivo di armi e percosse.

Nelle scorse settimane, i militari della Compagnia di Bergamo hanno effettuato diversi controlli nei confronti di soggetti in possesso di porto d’armi, per verificarne il corretto stato di detenzione e la regolarità delle relative documentazioni previste.

In totale sono stati effettuati 122 controlli ad altrettanti detentori di armi, denunciandone 11 perché non in regola con le normative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal Codice Penale. I controlli hanno portato al ritiro di 22 armi lunghe, 10 armi corte e 130 munizioni.