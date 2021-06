Seconda dose vaccino: da oggi i bergamaschi possono spostare la data - BergamoNews

I bergamaschi, come tutti i lombardi, da oggi, venerdì 25 giugno, possono spostare la data della seconda dose del vaccino contro il Covid. Non tutti, però, si è capito dalla mattina: solo alcuni riescivano a farlo. Dopo segnalazioni sui social, anche sulla pagina Facebook della Regione Lombardia, all’ora di pranzo la piattaforma è ripartita.

Intanto vediamo chi anche teoricamente può farlo (su questo portale): la modifica va fatta almeno sette giorni prima della data già calendarizzata, i cambi sono possibili quindi per i richiami fissati dal 2 di luglio. Inoltre è possibile variare giorno rimanendo all’interno dei tempi previsti per la seconda dose di ciascun vaccino, ora e luogo della somministrazione.

Come fare?

Bisogna collegarsi al portale di Poste già usato per la prenotazione, muniti della propria tessera sanitaria, e andare nella sezione «gestione appuntamento». L’utente può indicare una preferenza per la nuova data, all’interno dell’arco temporale suggerito dal sito. Poi il sistema offre una serie di opzioni, in base alla disponibilità dei centri vaccinali. Dopo la scelta, si riceverà un sms con la conferma del nuovo appuntamento. Si può effettuare una sola modifica. Regione invita a sfruttare questa possibilità «solo nei casi necessari».

Quali sono i tempi di richiamo?

Occorre rimanere all’interno del range temporale indicato per il richiamo dei singoli farmaci: non oltre i 42 giorni per Pfizer e Moderna, e non oltre gli 84 giorni per AstraZeneca.

Si può cambiare il richiamo tramite il centralino?

Regione sui canali social fa sapere che “al momento è possibile modificare l’appuntamento per la seconda dose del vaccino, per motivi indifferibili ed urgenti, solo dalla piattaforma di prenotazione. Pertanto, in caso di anomalie, la invitiamo a riprovare più tardi”.