Schiamazzi e risse tra pregiudicati: sospesa per due settimane la licenza di un pub in città - BergamoNews

In una nota la Polizia di Stato comunica che, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici, ha nuovamente sospeso per 15 giorni la licenza al locale “Luna Nueva” di via Baschenis 17/c a Bergamo, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento, disposto dal Questore Maurizio Auriemma e notificato da personale dell’U.P.G.S.P., si è reso necessario a seguito di segnalazioni di schiamazzi, liti e risse, specie in ore serali, poste in atto all’interno ed all’esterno dell’esercizio da persone pregiudicate, spesso sotto l’effetto di sostanze alcooliche, a cui sono seguiti interventi della Volanti e del Nucleo radiomobile dei Carabinieri.

Tali interventi hanno portato al deferimento in più occasioni di persone resesi responsabili a vario titolo di lesioni, percosse, minacce, atti contrari alla pubblica decenza e porto abusivo di armi.

Nel corso dei vari controlli sono state riscontrate a carico dell’esercizio anche irregolarità di natura amministrativa, oltre al mancato rispetto delle prescrizioni dettate al fine di contenimento del contagio da Covid 19.