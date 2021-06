Monopattini a Bergamo: "Un problema, ora limite d'età, patentino e assicurazione" - BergamoNews

Secondo Federconsumatori Bergamo, la questione riguardante le regole sull’utilizzo dei monopattini elettrici non deve essere motivo di scontro politico. Piuttosto, l’occasione per una riflessione e possibilmente l’applicazione delle norme di sicurezza per chi li usa e ne condivide la viabilità.

“Dovrebbe essere evidente che per l’uso dei monopattini, trattandosi di veicoli a motore, serva quello che già è previsto per chi usa i ciclomotori – commenta Federconsumatori -. A partire da un limite di età con l’aggiunta di patentino e assicurazione”.

Assieme al patentino obbligatorio “sarebbe utile imporre – non soltanto raccomandare, sottolinea l’associazione – di indossare il casco e usare al buio il giubbotto catarifrangente. Mentre l’obbligo di assicurazione tutelerebbe sia i conducente sia le possibili vittime di incidenti stradali”.

Sono circa 20.000 gli scritti al servizio sharing in città. “Servirebbe anche poter contare su un servizio di vigilanza che attualmente non è dato vedere. A meno che – conclude Federconsumatori – definendo ‘sotto controllo’ il fenomeno dei monopattini e delle biciclette – utilizzati sconsideratamente, dice l’associazione – si intenda il solo fatto che a Bergamo non si siano ancora verificati incidenti con gravi conseguenze”.