Ecco la prima uniforme da biking sostenibile SCOTT Racing Team - BergamoNews

SCOTT Racing Team conferma per l’anno 2021 i suoi partner storici per l’uniforme: Rosti, Sitip e ROICA™ by Asahi Kasei, grazie ai quali è stato possibile realizzare la prima uniforme da biking sostenibile.

Una partnership nata nel 2019 e celebrata a Ispo 2020, che ha visto unite aziende leader per innovazione responsabile: Rosti per lo stile e la confezione, Sitip per i tessuti tecnici realizzati con fili riciclati certificati GRS (Global Recycled Standard) tra i quali ROICA™ EF, l’ingrediente premium stretch riciclato certificato prodotto da Asahi Kasei.

Ai valori della sostenibilità, elevate performance, traspirabilità, comfort sulla pelle, tenuta della forma e resistenza, facilità di manutenzione, stile ed ergonomia, si aggiunge oggi la distribuzione commerciale dell’uniforme, che finalmente dalla squadra passa al consumatore finale che può acquistarla in esclusiva sull’e-shop di Rosti.

Per la calzamaglia è stato utilizzato il tessuto ECO-GRS Blizzard PLX by Sitip, composto dall’83% di poliestere riciclato di tipo post-consumer e con l’8% di ROICA™ EF, 3% PL- 6% EA, mentre la maglia è composta da ECO GRS Bicimania by Sitip, con il 95% di poliestere riciclato di tipo post-consumer, 3% di ROICA™ EF, 2% EA e ECO GRS Pirata by Sitip con l’86% di poliestere riciclato di tipo post-consumer e l’8% di ROICA™ EF, 6% EA.

L’uniforme e la novità del suo arrivo in commercio è stata presentata in esclusiva per la stampa mercoledì 23 giugno via Zoom. Tra gli speaker Nicola Gavardi, Communication Manager & Pr di Scott, Sergio Alibrandi, Executive Marketing Manager di Sitip, Giusy Bettoni, CEO & Founder di C.L.A.S.S. (Creativity, Lifestyle & Sustainable Synergy), esperta di innovazione responsabile per il settore tessile e moda, nonché Stefania Andriola, giornalista iconaclima e meteo.it appassionata di biking. Ha moderato il giornalista sportivo Enrico Maria Corno di Corriere Innovazione. Ospite Juri Ragnoli, il rider campione di Scott Racing Team.

