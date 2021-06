Addio a Giangavino Sulas: "Giornalista straordinario, un fiuto unico per le notizie" - BergamoNews

Lutto nel mondo del giornalismo bergamasco: è morto a 78 anni Giangavino Sulas.

Classe 1943, sardo d’origine ma bergamasco d’adozione, Sulas ha visto da vicino i principali fatti di cronaca nera avvenuti negli ultimi trent’anni, raccontandoli con la curiosità e la professionalità che caratterizzano un bravo giornalista.

Ha iniziato la carriera come correttore di bozze del Giornale di Bergamo, per poi passare al quotidiano La Notte. Poi l’avventura al Bergamo Oggi prima dello sbarco a Milano, dove ha scritto per La Domenica del Corriere e Visto, prima di diventare inviato del settimanale Oggi.

Si è sempre occupato di cronaca nera: negli ultimi anni è stato attivissimo sul caso di Yara Gambirasio, diventando anche ospite fisso in diverse trasmissioni, da Quarto Grado a Pomeriggio Cinque, Lombardia Nera e Iceberg. Era tifosissimo dell’Atalanta.

Pietro Sparaco, fotoreporter bergamasco, per anni ha lavorato a fianco di Sulas: “Erano i tempi in cui i giornali erano quasi una cosa seria – trova la voglia di scherzare -, insieme io e Giangavino ne abbiamo fatte di tutti i colori. Era una persona simpaticissima, aveva sempre una battuta per tutti. Era generoso e disponibile. Non è un caso se è rimasto amico di tutte le persone con cui ha lavorato in passato”.

“Oggi Giangavino era una memoria storica: riusciva a ricordare ogni fatto di cronaca, anche quello accaduto venti o trent’anni fa, senza tralasciare i particolari. Ma su tutto – continua Sparaco – era un giornalista straordinario, con un fiuto unico per le notizie. Quando eravamo fianco a fianco a La Notte era incredibile: il giornale andava in edicola solo nel pomeriggio e lui doveva lavorare su notizie di cronaca nera uscite sugli altri giornali la mattina. Nove volte su dieci riusciva a portare a casa qualcosa di nuovo che i colleghi non erano riusciti a scovare”.

Sulas ha scritto il suo ultimo articolo sul caso di Denise Pipitone dall’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle condizioni di salute. “Ci siamo sentiti fino a pochi giorni fa, stava male ma appena riusciva rispondeva sempre tramite messaggio. Con lui ho solo ricordi belli – conclude Sparaco -, mi mancherà”.