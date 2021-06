Traffico di droga in Lombardia, via libera all'indagine voluta dalla commissione antimafia - BergamoNews

Via libera dalla Commissione regionale Antimafia all’indagine conoscitiva sul traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope sul territorio lombardo, legato anche al riciclaggio dei proventi in denaro da parte della criminalità organizzata.

Un’iniziativa che era stata proposta dal consigliere regionale bergamasco Alex Galizzi (Lega) che è anche vicepresidente della Commissione Antimafia: “Ho richiesto e fortemente voluto l’incardinamento di una indagine conoscitiva sul traffico di droga in Lombardia, per meglio analizzare e conoscere il fenomeno della tragica piaga dello spaccio sul nostro territorio con l’obiettivo di formulare proposte e di individuare soluzioni per prevenire e contrastare il fenomeno. L’importanza etica del tema risiede nel danno immane che il mondo delle sostanze stupefacenti provoca in particolare sui nostri giovani e sulle loro famiglie, mietendo da troppo tempo vittime talvolta inconsapevoli”.

“Sono convinto che ad oggi non si faccia a sufficienza per tutelare il nostro futuro e i nostri giovani da questa catastrofe, che emulandosi vicendevolmente si trascinano l’un l’altro in questa strada rischiosa e in molti casi senza ritorno. Sono ancora troppi i pericoli di cadere nella ragnatela di un mondo fuori controllo, surreale ed illegale. Un mondo che magari attrae e incuriosisce ma che reca con sé rischi drammatici e mortali. Occorre pertanto potenziare le misure di contenimento, di prevenzione e di controllo che ad oggi non sono sufficientemente efficaci”.